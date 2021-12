Los fans de Marvel revelan 5 teorías sobre lo que pasará en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness‘, tras estrenarse el tráiler de la cinta.

Este miércoles se estrenó el primer tráiler de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ a una semana del lanzamiento de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Los internautas no tardaron en sacar una serie de teorías, luego de liberarse el adelanto.

1. ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’: Un Strange Maligno

La teoría de un Strange maligno en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ es sin duda una de las principales hipótesis entre los usuarios, incluso antes de liberarse el tráiler, sin embargo, tras el teaser, quedó prácticamente confirmado.

La aparición de Scarlet Witch en el nuevo avance, podría reforzar también la teoría pues, tal como dijo Agatha Harkness: “La Bruja Escarlata tiene un poder incluso mayor que el Hechicero Supremo”.

4. ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’: El hechizo fallido

Recordemos que Strange en ‘No Way Home’ provocó una brecha multiversal que alteró la realidad, tras un hechizo fallido y esto apoya la teoría de un Strange maligno en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’.

Los fans de Marvel creen que el hechizo pudo haber sido obra del Strange malo.

Doctor Strange (Marvel Latinoamérica / YouTube)

3. ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’: ¿Christine Palmer variante de Clea?

El tráiler de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ reveló que Christine Palmer, encarnado por Rachel McAdams, lleva traje en tonos morados y aseguran que no parece casualidad el color de su traje.

Exponen que Christine Palmer podría ser una variante de Clea, un personaje de ficción, también de Marvel.

Asimismo, se cree que la cirujana podría convertirse en hechicera.

Christine Palmer (Marvel Latinoamérica / YouTube)

4. ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’: Loki podría hacer aparición especial

Los fans afirman que Loki podría aparecer en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’.

Según especulan Loki puede ayudar o ponerse del lado de Mefisto; asimismo cabe la posibilidad de que aparezcan Tobey Maguire y Andrew Garfield también para ayudar, pues Doctor Strange los conoció.

Doctor Strange (Marvel Latinoamérica / YouTube)

5. ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’: Todo está conectado

Otra de las hipótesis sobre ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’, afirma que todo podría estar conectado.

Los fans creen que Los Vengadores podrían viajar al pasado y salvar el universo.

Esta teoría, también refuerza la hipótesis anterior; proponen una reunión entre Tobey Maguire, Andrew Garfield y Loki.

Doctor Strange (Marvel Latinoamérica / YouTube)

Mientras tanto, las teorías quedan en manos de Marvel y los fanáticos quedarán a la expectativa de próximos adelantos sobre la cinta.