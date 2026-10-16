Todo va bien en el desarrollo de la cuarta película de La Momia, tanto así que Universal ya se aventuró a darnos el nombre oficial de esta esperada secuela.

Además del título oficial de la cuarta película de La Momia, Universal también confirmó el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz.

¿Cómo se llamará la cuarta película de La Momia?

De acuerdo con Universal, la cuarta película de La Momia llevará por nombre The Mummy: Book of the Dead, haciendo alusión al Libro de los Muertos de la cultura egipcia y su mitología.

The Mummy: Book of the Dead (Universal)

Lo cual además nos da una pista de lo que podría tratar la cuarta película de La Momia, ya que el Libro de los Muertos habla sobre las pruebas que se tienen que superar en el más allá.

Tal vez, en The Mummy: Book of the Dead, uno de los protagonistas se vea empujado a adentrarse en el inframundo egipcio, enfrentando las pruebas de los dioses para cumplir alguna misión dentro de la narrativa.

Habrá que esperar a que se dé la sinopsis oficial, pues el filme se estrena exactamente en un año, el 15 de octubre de 2027, siendo desde este momento uno de los más esperados.

Brendan Fraser y Rachel Weisz en La Momia 4 (Universal)

La cuarta película de La Momia será secuela de la segunda parte

Algo que se ha dejado en claro es que The Mummy: Book of the Dead, la cuarta película de La Momia, será una secuela de la segunda entrega, con Universal sacando del canon a la tercera parte.

Para muchos, la tercera entrega de La Momia es la peor y la que mató a la franquicia de Universal en su momento, de ahí que no se quieren hacer referencias a la misma en The Mummy: Book of the Dead.

Regresando a la mitología egipcia, que es de donde surgió todo lo que vimos en las dos primeras entregas.

Si la película tiene éxito, es posible que tengamos algunas secuelas más, que por fin cierren la historia de Rick y Evelyn.