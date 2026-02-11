Universal dio un gran anuncio a los fans de Brendan Fraser y Rachel Weisz al confirmar que regresarán en sus papeles clásicos para La Momia 4.

Además, se anunció la fecha de estreno de La Momia 4 en cines, aunque tendremos que esperar un poco para su lanzamiento.

Brendan Fraser y Rachel Weisz en La Momia 4 (Universal)

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan en La Momia 4

Si bien ya se había anunciado que el protagonista estaría de regreso, que se hiciera el anuncio oficial de Brendan Fraser y Rachel Weisz en La Momia 4 ha emocionado a la gente.

Ambos estuvieron en las dos primeras entregas de La Momia —las mejores en la opinión de la gente— pero la actriz se ausentó de la tercera parte.

En sus palabras, no repitió como Evelyn O’Connell debido a que tenía conflictos con su agenda, además que el guion no fue de su agrado.

Reemplazando a Rachel Weisz estuvo María Bello; sin embargo, no logró la misma química con el Rick O’Connell de Brendan Fraser, siendo una de las razones del fracaso de la película.

De momento no se conoce la trama de La Momia 4, pero se espera que se ubique en una época cercana a la década de los 60’s o 70’s, según la cronología de la franquicia.

¿Cuándo se estrena La Momia 4?

Además del regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz en La Momia 4, Universal anunció que la película se estrenará en cines de todo el mundo el 19 de mayo de 2028.

Falta poco más de dos año para ver el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz en La Momia 4; no obstante, desde este momento ya es una de las películas más esperadas.

El filme se comenzaría a grabar a finales de 2026 e inicios de 2027 , para una post producción en la segunda mitad del próximo año con el fin de tenerla lista a tiempo.

No hay detalles del resto del elenco, aunque Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett estarán en la dirección.