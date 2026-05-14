Te contamos cómo Shrek cambió el Festival de Cannes hace 25 años.

La película Shrek de DreamWorks es importante no solo por su divertida historia, sino también por los hitos que estableció para la industria de la animación.

Así cambió Shrek el Festival de Cannes hace 25 años

Shrek marcó un antes y después en el cine animado, al ser incluida en 2001 en la edición 53 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Así lo reconoció recientemente el director del festival, Thierry Frémaux, quien en una charla con Variety mencionó que desde que Shrek fue presentada, nunca más se excluyó al cine de animación del festival.

“Esa proyección de Shrek, allá por 2001, legitimó la presencia de la animación en la selección oficial. Nunca más las volvimos a dejar fuera." Thierry Frémaux, director de Cannes

La película Shrek de Vicky Jenson y Andrew Adamson fue parte de la Selección Oficial que compitió en Cannes por la Palma de Oro.

Shrek (DreamWorks)

El título figuraba junto cintas de autores de la talla de Jean-Luc Godard, Michael Haneke o David Lynch quienes también estuvieron presentes en Cannes 2001.

De acuerdo con reportes, tras la presentación de Shrek en el Festival de Cannes, la cinta se llevó una ovación de 12 minutos.

El largometraje animado significó en ese momento una bocanada de aire fresco por distintas razones.

La historia animada de un ogro, cuyo pantano es invadido por criaturas de cuentos de hadas, representó una novedad ante la formula gastada de Disney.

Asimismo, el humor irreverente de Shrek hizo que llegara a más público y no se quedara solo en un nicho infantil.

A ello, se deben sumar la animación CGI y la banda sonora pop de la cinta, como factores que provocaron el éxito de la cinta de DreamWorks.