Ante el éxito que ha tenido Demon Slayer: El Castillo Infinito, se reporta que Netflix quiere hacer un live action de Kimetsu no Yaiba.
Demon Slayer: El Castillo Infinito, se ha convertido en la película de anime más taquillera de la historia con 555 millones de dólares, es decir 10 mil 234 millones 904 mil 850 pesos.
Netflix estaría buscando hacer un live action de Kimetsu no Yaiba ante el éxito de Demon Slayer: El Castillo Infinito
De acuerdo al insider Daniel RPK, Netflix ha volteado a ver a Kimetsu no Yaiba, el anime del momento.
Pues el éxito que ha logrado con Demon Slayer: El Castillo Infinito, es difícil de ignorar; por lo que se reporta que Netflix estaría acelerando lo necesario para una adaptación live action de Kimetsu no Yaiba.
Es decir que buscaría replicar en Demon Slayer el éxito que ha tenido con su adaptación de One Piece; esta decisión se habría tomado al revelarse las cifras en taquilla mundial que ha logrado Kimetsu no Yaiba.
Pues además de ser la película de anime más taquillera de la historia, Demon Slayer: El Castillo Infinito también ya es la película japonesa más taquillera de la historia y la novena más exitosa del 2025 con tan solo dos semanas de estreno.
De momento no se ha confirmado si es que Netflix hará realidad los planes de un live action de Kimetsu no Yaiba, aunque la noticia no ha sido del agrado de todos los fans.
Por lo que habrá que esperar a la confirmación de que Netflix quiera hacer un live action de Kimetsu no Yaiba.
Mientras tanto, queda esperar las últimas dos películas de Demon Slayer: El Castillo Infinito que significarán el final de uno de los animes más exitosos de todos los tiempos.