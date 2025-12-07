Varios rumores en redes han revelado que Crunchyroll, la popular plataforma de anime, podría dejar de ser gratuita para el 2026.

A continuación, te dejamos las teorías que han preocupado a los consumidores de la plataforma sin suscripción de pago.

Crunchyroll podría dejar su plan gratuito en 2026, según rumores

Crunchyroll es la plataforma para ver anime con un extenso catálogo que se ha convertido en la favorita de muchos seguidores de este género desde el 2006.

Aunque tiene varios planes de suscripción, durante años ha mantenido el plan gratuito.

Crunchyroll México (captura de pantalla)

El plan gratuito en Crunchyroll consiste en poder disfrutar de manera limitada de su contenido al mostrar anuncios de vez en cuando durante las reproducciones de su catálogo; sin embargo, los reportes indican que esto podría terminarse.

De acuerdo con redes sociales y algunos medios extranjeros, Crunchyroll dejará de ofrecer su plan gratuito a partir del 1 de enero del 2026.

Algunos de los usuarios que pagan la membresía de Crunchyroll han dado a conocer que les ha aparecido un anuncio en la plataforma de streaming, en donde se revela que su plan gratuito con anuncios terminará este 31 de diciembre.

Aunque no se ha confirmado del todo esta información, tampoco Crunchyroll ha salido a desmentir o confirmar los rumores sobre la finalización, por lo que habrá que estar atentos a las actualizaciones que de la plataforma de anime en streaming.