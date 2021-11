Kirsten Dunst se suma a las críticas por la brecha salarial de Hollywood, luego de revelará que Tobey Maguire ganó mucho más que ella por la saga ‘El Hombre Araña’.

Ante la polémica que ha generado la desigualdad salarial en la industria del cine, fue ahora la actriz K irsten Dunst quien levantó la voz, al decir que no pensó en que la brecha salarial fuera ‘extrema’.

En una reciente entrevista para The Independent, Kirsten Dunst quien interpretó Mary Jane Watson, reveló que lo que ganó fue muy poco a comparación a lo obtenido por su compañero Tobey Maguire.

Kirsten Dunst (Sony)

“La disparidad salarial entre Spider-Man y yo era muy extrema. Ni siquiera lo pensé. Estaba como ‘oh, sí, Tobey está interpretando a Spider-Man”, declaró la actriz quien era también parte protagónica de la historia del superhéroe.

Ante esto reflexiona en forma de comparación: ¿sabes quién estaba en el cartel de la segunda película? ¡Spider-Man y yo!” dejando en claro los salarios no coincidía con la publicidad en donde los dos actores aparecían por igual.

¿Cuánto ganó Tobey Maguire en comparación con Kirsten Dunst?

Aunque hasta la fecha se sabe que Tobey Maguire ganó 4 millones de dólares en la primera película del arácnido, pero para su regreso en la segunda entrega, el actor negoció un salario de 17.5 millones.

Tobey Maguire (Sony)

¿Kirsten Dunst estará en ‘Spider-Man: No Way Home’?

‘No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿verdad? Pero soy la única que no vuelve’ , dijo Kirsten Dunst, declaración que causó más revuelo que decepción.