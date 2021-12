Kirsten Dunst quiere regresar como Mary Jane a una película de Spider-Man, esto lo reveló tras ser cuestionada acerca de sus personajes favoritos.

Kirsten Dunst señaló que sin problema haría otra película de Spider-Man, como una Mary Jane mayor, pues actualmente todo el mundo hace películas de superhéroes.

Hay que mencionar que cuando Kirsten Dunst hizo a Mary Jane en la primera Spider-Man, el género era prácticamente desconocido e incluso ninguneado por actores y actrices.

Kirsten Dunst Spider-Man (Sony/Marvel)

Algo curioso es que Kirsten Dunst ni siquiera pensó en optar por el papel de Mary Jane para Spider-Man, fue el propio Tobey Maguire quien la sugirió a los realizadores.

Para ese momento, Kirsten Dunst comenzaba a ser relevante en Hollywood gracias a sus papeles en ‘Entrevista con el Vampiro’, ‘Las Virgenes Suicidas’ y ‘Triunfos Robados’.

Sony decidió hacerle caso a Tobey Maguire al grado que la producción voló a Alemania, donde estaba Kirsten Dunst, para hacerle una prueba y ofrecerle el papel de Mary Jane en ‘Spider-Man’.

Kirsten Dunst no estará en ‘Spider-Man: No Way Home’

Aunque Kirsten Dunst desea volver a ser Mary Jane, esto tendrá que esperar, pues la actriz no estará en ‘Spider-Man: No Way Home’, como muchos sugerían.

La propia Kirsten Dunst señaló que no había sido requerida para reinterpretar a Mary Jane en ‘Spider-Man: No Way Home’, todo lo que se dijera sobre su participación es falso.

Kirsten Dunst señaló que sería algo raro estar en ‘Spider-Man: No Way Home’, pues siente que su edad resaltaría entre el resto del elenco, “Sería la vieja MJ con pequeños bebés Spidey”.

Kirsten Dunst (AP)

No obstante, reportes indican que Sony sí quería a Kirsten Dunst y Mary Jane en ‘Spider-Man: No Way Home’; sin embargo, la pandemia impidió que esto se concretara.

Debido a los cierres, restricciones de vuelo y demás, Sony no encontró la manera de lograr que Kirsten Dunst repitiera de manera satisfactoria su papel como Mary Jane.

A los fans sólo les quedará al esperanza de que Sony por fin haga la esperada ‘Spider-Man 4′ con Tobey Maguire, si es que los rumores acerca del proyecto son ciertos.

Con información de Entertainment Weekly.