La pionera en el estudio de los chimpancés, Jane Goodall, murió a los 91 años de edad el 1 de octubre.

Por lo que a fin de honrar su memoria, acá te decimos qué documentales de Jane Goodall se incluyen en el catálogo de Disney+:

Jane: La esperanza (2020)

Jane

Jane: La esperanza, documental de Jane Goodall disponible en Disney+

Jane: La esperanza es un documental de 1 hora y media que muestra la transformación de científica a activista y líder de Jane Goodall.

A través de un ángulo que muestra los pasos de etóloga británica en cada viaje, se envía a las futuras generaciones un poderoso mensaje de esperanza.

Su compromiso implacable y su determinación a su vez es un motivador para hacer un cambio que perdure.

Aunque se filmó en la selva de Tanzania en 2017 bajo la dirección de Elizabeth Leiter y Kimberly Woodard, el documental se lanzó en 2020.

Jane, la biografía de Jane Goodall en Disney+

Jane es un documental dirigido por Brett Morgen, director de cine americano -de 56 años- quien se da a la tarea de contar parte de la vida de Jane Goodall.

Mediante imágenes inéditas, el cineasta da un vistazo íntimo de la etóloga que se interesó en la vida y comportamiento de los primates.

¿De qué murió Jane Goodall?

Jane Goodall murió el 1 de octubre. El instituto que fundó la etóloga fue quien dio a conocer la lamentable noticia.

De acuerdo con comunicado difundido por el Instituto Jane Goodall, la experta en chimpancés murió de causas naturales.

Ella se encontraba California como parte de una gira de oraciones en Estados Unidos.