Hoy 19 de septiembre se cumplen cuarenta años del sismo de 1985 que sacudió durante 90 segundos al Distrito Federal, ahora CDMX, siendo TV UNAM quien tiene un documental que plasma lo vivido en aquella época.

“Cuatro días después” es el documental que TV UNAM realizó sobre el sismo de 1985 que será retransmitido, así que te contamos dónde y cuándo verlo.

“Cuatro días después”: Dónde y cuándo ver el documental de TV UNAM por el sismo de 1985

TV UNAM volverá a transmitir uno de los principales documentales que plasman la magnitud del sismo de 1985:

Dónde: TV UNAM y YouTube

Cuándo: 19 de septiembre

Hora: 17:30 horas

Ahora que ya sabes la información básica para ver el documental “Cuatro días después”, te compartimos otros detalles que debes tomar en cuenta.

TV UNAM se puede ver mediante televisión abierta en el 20.1 y en televisión de paga divididos de esta manera:

Sky, Dish y Megacable: 120

Izzi y Totalplay: 20

Como el documental de TV UNAM también se podrá ver por YouTube, el canal es @tvunam. Incluso este ya está disponible bajo el nombre de “CUATRO DÍAS DESPUÉS” publicado el 9 de septiembre de 2025.

El documental “Cuatro días después” de TV UNAM dirigido por Rosa Martha Fernández, muestra el testimonial de estudiantes que formaron parte de la brigada de ayuda en el sismo de 1985.