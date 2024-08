Una de las sagas que ha ido perdiendo su esplendor a lo largo de los años ha sido Terminator; sin embargo, James Cameron de 69 años no se rinde con la franquicia.

En una entrevista reciente para The Hollywood Reporter, James Cameron mencionó que está intrigado por la serie animada de Terminator Zero, en la cual no participó, solo cedió los derechos de la franquicia.

Mencionando que es algo diferente a lo que ha estado desarrollando, pues actualmente se encuentra trabajando en un proyecto secreto de la saga.

Hay que mencionar que a pesar de ser el dueño de la sagan, el director no se había involucrado directamente en ninguna iniciativa relacionada con la saga desde la segunda película.

Terminator (Fox/Disney)

¿Qué es el misterioso proyecto de Terminator en el que trabaja James Cameron?

Lamentablemente James Cameron no quiso dar más detalles del proyecto secreto de Terminator, mencionando que es totalmente clasificado.

Aunque es posible que este proyecto de Terminator sea desarrollado por Disney, empresa con la que James Cameron tiene una buena relación actualmente.

Asimismo mencionó que tal vez mantendría el tono de la serie de “The Sarah Connor Chronicles”, tocando algunos temas que se han desarrollado en las películas.

Sin embargo, será algo totalmente nuevo e independiente de lo que se ha visto hasta el momento.

Terminator (MGM)

El proyecto de Terminator con James Cameron podría tardar varios años

Algo que queda claro es que no veremos este nuevo proyecto de James Cameron con Terminator en varios años.

Actualmente el director está muy metido en la saga de Avatar, la cual va a estrenar su tercera película en 2025.

En la misma entrevista declaró que no permitirá que alguien más diriga el resto de las películas planeadas, que llegarán hasta Avatar 5, que llegaría cerca del 2030.

Es decir que los fans de Terminator probablemente tengan que esperar hasta dentro de 6 años para ver nuevas noticias de la franquicia de manos de James Cameron.

Terminator

Con información de The Hollywood Reporter.