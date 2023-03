Durante los Premios Oscar 2023 y tras ganar por Pinocchio, a Guillermo del Toro le 58 años de edad hicieron una pretenciosa pregunta, por lo que el director mexicano terminó bromeando con la marihuana.

Y es que hace unos meses, Guillermo del Toro mencionó que se sentía como el personaje de Geppeto al poder darle vida a Pinocchio con la técnica de stop motion.

Y haciendo énfasis a esta declaración de Guillermo del Toro, un periodista le hizo una pregunta tan pretenciosa que sacó de contexto al jalisciense por lo que terminó bromeando con la marihuana.

Pues el periodista le preguntó a Guillermo del Toro que si pudiera darle vida a su Oscar recién ganado, que pensaba el director que la estatuilla le diría.

“Wow ja ja. La marihuana es muy barata. No sé ca… O sea… Me diría que es el Indio Fernández y que no se va a quitar la espada”

Guillermo del Toro