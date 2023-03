Este domingo 12 de marzo de 2023, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se llevarán a cabo los Premios Oscar 2023.

Esta 95 edición de los Premios Óscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocerá las películas estrenadas en 2022.

La premiación comenzará al punto de las 20:00 horas, y las 17:00 horas puedes seguir en vivo la llegada de las estrellas a la alfombra roja.

Premios Oscar (EFE)

¿En dónde se trasmitiran los Premios Oscar 2023?

Los Premios Oscar 2023 estarán a cargo de Jimmy Kimmel, de 55 años de edad, mismo actor quien presentó la gala en 2017 y 2018.

Y en México, los Premios Oscar 2023 serán trasmitidos a través del canal de TV Azteca 7, TNT y HBO Max online.

El canal ‘Azteca 7′, se encuentra disponible en:

Dish

Megacable

Sky

Izz

Star TV

Totalplay

Premios Oscar (2016) (Matt Sayles / Invision/AP)

¿Quienes so los más esperados de la alfombra roja en los Premios Oscar 2023?

Además de la premiación, en los Premios Oscar, uno de los eventos más esperado es la pasarela de los famosos por la alfombra roja.

Sin embargo, este año -por cuestiones de estilo- no habrá alfombra roja, sino una alfombra en tono ‘champange’ recubierta de plástico para evitar accidentes con bebidas.

Y los famosos más esperados para estrenar esta nueva alfombra son los protagonistas de las películas predilectas para ganar las categorías más importantes de los Premios Oscar 2023.

Cate Blanchett, ‘Tár’

Michelle Yeoh, ‘Everything Everywhere All At Once’

Ana de Armas, ‘Blonde’

Guillermo del Toro, ‘Pinocho’

Austin Butler, ‘Elvis’

Colin Farrell, ‘The Banshees of Inisherin’

Brendan Fraser, ‘The Whale’

Angela Bassett, ‘Black Panther’

Alfonso Cuarón, ‘Le Pupile’

Tenoch Huerta, ‘Black Panther’

Otro de los grandes actores esperados será Pedro Pascal de 47 años de edad, quien a pesar de no estar nominado, será uno de los presentadores de los Premios Oscar 2023.

Además del actor de The Last Of Us, otros latinos en la ceremonia serán Salma Hayek, quien también se une a este equipo de presentadores junto a Antonio Banderas.