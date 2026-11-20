Luego de una serie de rumores que lo ponía al frente de una película de Star Wars o Marvel, Guillermo del Toro salió a dar una declaración acerca de sus próximos proyectos.

Para tristeza de los fans de Star Wars y Marvel, Guillermo del Toro confirmó que no se encuentra trabajando en ninguna de las franquicias mencionadas.

Guillermo del Toro niega que esté involucrado con Star Wars o Marvel

A través de su cuenta de X, Guillermo del Toro dejó en claro a todos sus fans que no está en conversaciones para dirigir alguna película futura de Star Wars o Marvel.

Para no dejar dudas, Guillermo del Toro hace hincapié en que no está involucrado en ningún sentido con Star Wars y Marvel.

Guillermo del Toro niega películas de Star Wars o Marvel (Especial)

Esto posiblemente por si lo querían ligar a las franquicias como escritor o productor, en lugar de director; sin embargo, el mexicano no parece tener interés en las mismas en este momento.

La última vez que el cineasta estuvo involucrado con Marvel fue en la dirección de Blade II de 2002, y una idea rechazada para Doctor Strange; desde entonces, no se ha acercado a la marca en ningún sentido.

Mientras que con Star Wars, su película de Jabba the Hutt también fue rechazada, solo fue consultor externo durante la producción de The Mandalorian and Grogu.

¿En qué está trabajando Guillermo del Toro?

Actualmente, Guillermo del Toro está escribiendo un guion, posiblemente de su siguiente película live action; además de ver los detalles de su filme stop motion con la productora ShadowMachine.

Además, Guillermo del Toro está produciendo algunas cosas para terceros.

Hay que señalar que desde su paso por Hellboy al inicio de su carrera, el mexicano no ha vuelto a trabajar en ninguna franquicia grande de entretenimiento.

Aunque intentó incursionar en el cine de superhéroes con Justice League Dark, además de involucrarse en El Hobbit, al final se retiró de esas obras por problemas de agenda y prioridades.