Por todos los fans es conocido el amor que tiene Guillermo del Toro por los videojuegos, al grado que se ha involucrado un poco en algunas producciones del estilo; sin embargo, considera que ha barreras para los adultos mayores.

Guillermo del Toro cree que los videojuegos actuales son demasiado complejos para los adultos mayores, esto a pesar de las opciones de accesibilidad.

Guillermo del Toro espera que haya videojuegos para adultos mayores

En una entrevista para IGN, Guillermo del Toro mencionó que hay problemas en los videojuegos para que estos sean disfrutados por adultos mayores.

Para Guillermo del Toro, algunos videojuegos tiene problemas dentro de su concepto mismo para que un adulto mayor pueda disfrutarlos, y que esto no se arregla con las opciones de accesibilidad.

Guillermo del Toro (Scott A Garfitt/Invision/AP / Scott A Garfitt/Invision/AP)

Señala que los juegos actuales, por lo menos los más relevantes, requieren mucha coordinación motriz, grandes reflejos y una gran cantidad de tiempo para dedicarles, lo cual no se adecúa necesariamente a un adulto mayor.

Poniendo de ejemplo el juego de Dead Cells, uno de sus favoritos, reconoce que es frustrante reiniciar la obra cada que el jugador muere, señalando que quisiera que hubiera una opción para omitir esa mecánica.

Guillermo del Toro está disponible para probar juegos para adultos mayores

Guillermo del Toro también menciona en la entrevista que si las desarrolladoras tienen problemas para hacer juegos para adultos mayores, él con mucho gusto les ayuda.

Afirmó que puede probar cualquier juego que involucre opciones para adultos mayores. “Estoy disponible. Contáctenme y envíenmelo. Por favor, se los ruego”, fueron las palabras del director.

Aunque el mexicano disfruta de los juegos de acción como Left 4 Dead, actualmente está más dedicado a experiencias más contemplativas, como es el caso de Death Stranding, Journey o Shadow of the Colossus.

Además, ha colaborado con Hideo Kojima en el mismo Death Stranding, siendo uno de los personajes de la obra, así como en el fallido Silent Hills, que fue cancelado por Konami.