Karla Sofía Gascón, de 53 años, asegura que su polémica en los Premios Oscar fue un boicot para que no se llevara la estatuilla, acusando que sectores de la industria no querían que una mujer trans ganara a Mejor Actriz.

“Hubo mucha gente que no quería que una mujer trans ganara la estatuilla. Y lo lograron” Karla Sofía Gascón

Sus declaraciones surgieron en entrevista para El País a un año de haber sido nominada a esta categoría en la edición número 97 de los premios.

La actriz española agregó que en aquél entonces tuvo que enfrentar una cantidad desmedida de ataques en redes sociales, desde amenazas hasta comentarios transfóbicos.

Karla Sofía Gascón también desmintió las cosas de las que fue señalada, mismas por las que fue excluida de eventos y promociones en torno la película por la que fue nominada: Emilia Pérez.

Karla Sofía Gascón a un año de su nominación en los Premios Oscar

El 2025 pintaba a ser un gran año para la carrera de Karla Sofía Gascón al contender en una de las categorías más importantes de la temporada de premios.

Sin embargo, el resurgimiento de algunas publicaciones de su cuenta de X la pusieron en la mira de la crítica en el marco de su nominación.

Karla Sofía Gascón (Agencia México)

Usuarios recuperaron una serie de tuits que databan de 2019 y 2021, los cuales fueron considerados como racistas, xenófobos e islamófobas.

A la par, la actriz lanzaba fuertes críticas al movimiento Black Lives Matter.

La nominación se consideró como un hecho histórico al ser la primera mujer abiertamente trans en conseguir una nominación dentro de los Premios Oscar a Mejor Actriz.

Al recordar cómo fue el último año durante la temporada de premios, Karla Sofía Gascón aseguró en la entrevista que fue ruido que se quedó en las redes sociales.

Pues reconoce que en la actualidad nadie la ha enfrentado directamente y que recibe cumplidos de fans tanto en México como en Estados Unidos.

Por lo que pese a lo difícil de la crítica mediática en su contra, dijo haber aprendido acerca de la perseverancia:

“Aprendí mucho sobre resiliencia, sobre cómo mantenerme fiel a mí misma y a mi trabajo. Esta nominación no solo fue un reconocimiento a mi actuación, sino también un mensaje para todas las personas trans en la industria”. Karla Sofía Gascón