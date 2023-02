En una de esas historias de David contra Goliat en la taquilla cinematográfica, la extraña y divertida Cocaine Bear le propinó un golpe a Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

En su segundo fin de semana, Ant-Man and the Wasp: Quantumania se cayó un 70% con respectó a su apertura y apenas hizo 32.2 mdd (592 mdp) en Estados Unidos, siendo la segunda mayor caída de Marvel en cine junto a Eternals.

Por su parte, Cocaine Bear, un filme que no tenía nada que perder y con un presupuesto mucho menor, hizo 23.1 mdd (424 mdp), quedando muy cerca de la megaproducción de Disney.

De hecho, reportes indican que Cocaine Bear le robó audiencia a Ant-Man and the Wasp: Quantumania en el sector adolescente, muestra de ello es que la película de Universal fue la número 1 durante su estreno el viernes 24 de febrero.

El tráiler del Oso Vicioso ha salido a la luz (Universal Pictures )

¿Ant-Man and the Wasp: Quantumania es un fracaso en taquilla?

Si bien aún es temprano para declarar un fracaso con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo cierto es que las cosas no pintan bien para Marvel en el mes de marzo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sólo tendría una semana para recuperarse, pues tendrá que enfrentar los estrenos consecutivos de Creed III, Scream 6, Shazam! Fury of the Gods, Dungeons & Dragons y Super Mario Bros.

Actualmente la obra de Marvel ronda los 300 mdd (5.5 mil mdp) a nivel mundial, una cifra mediocre si tomamos en cuenta que su producción fue de 200 mdd (3.6 mil mdp).

Para quedar tablas, la película necesita por lo menos hacer 600 mdd, es decir, el doble de lo que lleva recaudado, cosa que luce difícil tomando en cuenta el calendario de estrenos.

Escena de la película Ant-Man 3 (Marvel Studios / Walt Disney Pictures )

¿Por qué le ha ido tan mal a Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Aunque los fans han señalado que Ant-Man and the Wasp: Quantumania no es una mala película, la realidad es que más allá de críticas positivas o negativas, el filme no está enganchando al público masivo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania continúa el vicio de las últimas películas de Marvel al tener una historia intrascendente, mala dirección, personajes y pésimos efectos especiales.

A esto hay que sumar la accidentada Fase 4 de UCM, que hizo que varios se alejaran del proyecto, al ya no tener a varios de sus personajes favoritos y no conectar con la nueva generación.

Y claro, la sobresaturación de contenidos de superhéroes, provocada por la misma Marvel, ha comenzado a jugarles en contra ya que poco a poco, la gente se comienza a cansar de su contenido.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania estrena tráiler e incluye a ese villano (Especial)

Con información de The Hollywood Reporter.