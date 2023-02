Ant-Man and the Wasp: Quantumania tendrá su pre-estreno en México el 15 de febrero, marcando el inicio del nuevo ciclo argumental del UCM, la llamada “Multiverse Saga”.

Si bien los fans de Marvel ya esperan Ant-Man and the Wasp: Quantumania, muchos se preguntan por qué se eligió esta película como el inicio de la Fase 5.

Sobretodo si tomamos en cuenta que Ant-Man nunca se ha establecido como un héroe mayor, como sí lo eran Iron Man, Black Widow o el Capitán América.

Bueno, Kevin Feige dio las razones de esto y todo se debe al argumento que están desarrollando para los próximos años.

¿Reprobada? Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya fue calificada por Rotten Tomatoes (Marvel )

¿Por qué Ant-Man and the Wasp: Quantumania abre la Fase 5 del UCM?

De acuerdo con Kevin Feige, en Marvel Studios decidieron que Ant-Man and the Wasp: Quantumania abriera la Fase 5 del UCM, pues se quiere hacer de Scott Lang un personaje más relevante.

Además la historia de Ant-Man and the Wasp: Quantumania tendrá implicaciones directas con toda la Multiverse Saga, algo que apenas si se había explorado en la Fase 4.

Finalmente, es esta película la que presenta de manera formal a Kang El Conquistador, que a pesar de ser parte de la serie de Loki, no se exploró mucho del personaje en ese momento.

Sin embargo, mostrarlo y establecerlo como una amenaza es determinante para el desarrollo de toda la trama general que se planea para los siguientes años.

Escena de la película Ant-Man 3 (Marvel Studios / Walt Disney Pictures )

Ant-Man and the Wasp: Quantumania no iba a abrir la Fase 5 originalmente

Algo a mencionar es que, hasta hace un año, Marvel Studios no tenía contemplada a Ant-Man and the Wasp: Quantumania como la película que iniciaría la Fase 5 del UCM.

Originalmente iba a ser The Marvels la que iba a inaugurar la Multiverse Saga; pero en abril de 2022 se decidió que esta película se retrasaría y su lugar lo tomaría Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Tomando en cuenta lo que dijo Kevin Feige, es probable que The Marvels no se ajustara al eje temático que quería desarrollar en el inicio de esta Fase; esta película no tendría implicaciones multiversales.

Ahora sólo falta ver cómo reciben los fans a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pues se tiene mucha fe en la Multiverse Saga, luego de la etapa de altibajos que fue la Fase 4.

Kang en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Disney)

Con información de Disney.