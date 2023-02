¿Quién es Kathryn Newton, la nueva Cassie Lang y heroína de Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Es una actriz estadounidense de 26 años de edad, famosa por las series ‘Big Little Lies’, ‘Supernatural’ y ‘The Society’.

La fase 5 del universo cinematográfico de Marvel (UCM) dará inicio con ‘Ant Man and the Wasp Quantumania’, película que traerá de regreso a viejos conocidos, como:

Paul Rudd (Scott Lang)

Evangeline Lilly (Hope Van Dyne)

Michelle Pfeiffer (Janet Van)

Michael Douglas (Henry Pyn)

A los actores que protagonizan la franquicia de Marvel, se unirá Kathryn Newton, quien interpretará a Cassie Lang, la hija de Ant-Man, personaje que hemos visto crecer en cada película del minúsculo super héroe, con diferentes actrices.

Kathryn Newton (@kathrynnewton / Instagram)

Kathryn Newton: La película ‘Pokémon: Detective Pikachu’ marcó su debut como portagonista en el cine

Kathryn Newton inició su carrera a los cuatro años, debutando en televisión con la telenovela All My Children. Luego de ello, la actriz nacida el 8 de febrero de 1997 tuvo aparicio es en series y películas como:

Bad Teacher, película de 2011 protagonizada por Cameron Díaz

Paranormal Activity 4, película estrenada en 2012

Supernatural, serie de The WB, emitida a partir de 2005

Big Little Lies, serie de HBO, estrenada en 2017

Sin embargo, el proyecto que ha marcado un antes y un después en la carrera de Kathryn Newton es la película de acción y ciencia ficción ‘Pokémon: Detective Pikachu’, en la que interpretó a uno de los protagonistas.

El mismo año, Kathryn Newton la serie de Netflix The Society, estrenada en mayo de 2019 y que según se había anunciado, tendría una segunda temporada, misma que fue cancelada en agosto de 2020.

Kathryn Newton: ¿Cómo fue su experiencia al compartir escena con Michelle Pfeiffer y Michael Douglas en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’?

Sin embargo, eso no detuvo la carrera de Kathryn Newton, quien cuatro meses después fue anunciada como la nueva Cassie Lang, de la película ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Al respecto, Kathryn Newton dijo a medios que a ella siempre le encantaron las películas de Ant-Man y que amó como fueron construyendo la relación de padre e hija entre Scott y Cassie Lang a lo largo de la trilogía.

Sobre la experiencia de compartir créditos con grandes figuras de la actuación en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, la joven actriz se dijo muy afortunada de poder trabajar con Michelle Pfeiffer y Michael Douglas.

Y es que, comentó que al principio temía no dar el ancho junto a estos mostruos de la actuación, sin embargo, ellos la trataron como un igual, lo que le ayudó a hacer un buen trabajo.

“Estaba muy intimidada sólo quería que pensaran que yo era lo suficientemente cool para estar ahí y no debí pensar de esa forma porque ellos no son para nada así, son un gran equipo, cuando me paré en el set me trataron como si fuera una de ellos y solo querían que hiciera un bien trabajo, querían que yo brillara” Kathryn Newton