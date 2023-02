Rotten Tomatoes ya tiene su veredicto para Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la cinta de Marvel ¿reprobó? Aquí te contamos.

Al parecer el inicio de la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) fue algo decepcionante para la crítica especializada en Rotten Tomatoes.

Pues en el marco de su próximo estreno en cine a nivel mundial el 16 de febrero, la película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania no ha recibido tantos aplausos.

Luego de que Ant-Man and the Wasp: Quantumania con 71 críticas se posicione con 63 por ciento de la aceptación en Rotten Tomatoes.

Calificación que hace pese a que Ant-Man and the Wasp: Quantumania no reprueba en Rotten Tomatoes, si está pasando de panzazo.

Por lo que deja mucho que desear el inicio de la fase 5 de UCM, en la cual Ant-Man and the Wasp: Quantumania trae con sigo nuevo villanos que marcaran las historias de Marvel.

¿Reprobada? Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya fue calificada por Rotten Tomatoes (Especial)

¿Qué dice la crítica en Rotten Tomatoes de Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Con un 63 por ciento de la aceptación en Rotten Tomatoes, la crítica de Ant-Man and the Wasp: Quantumania no ha sido amable con la cinta de Marvel.

Debido a que los especialistas en cine han dado sus opiniones, no muy buenas sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Sin embargo, las expectativas de Ant-Man and the Wasp: Quantumania han sido desde lo más aceptable, hasta lo peor que no da un buen augurio en esta fase 5 del UCM.

A esto el crítico Alonso Duralde de The Wrap expresa sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania es una película de largo alcance, “lo que la hace satisfactorio este viaje.”

En este sentido Jenna Anderson de ComicBook considera a Ant-Man and the Wasp: Quantumania “el capítulo más extraño en la narración esencial de MCU”.

Por su parte, y en esta misma semblanza sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la crítica Liz Shannon Miller de Consequence opina que la cinta “ puede ser clave para iniciar los grandes arcos que vendrán en la Fase 5 de MCU, pero no se olvida de pasar un buen rato”.

La insider Grace Randolph de Beyond the Trailer apunta que Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene cosas “geniales”, sin embargo esto en la primera mitad de la cinta, para luego desmoronarse.

En la crítica de Ross Bonaime de Collider asegura que Ant-Man and the Wasp: Quantumania es un buen inicio prometedor de la fase 5 del UCM, sin embargo “es inestable”.

Y en opiniones más rudas para Ant-Man and the Wasp: Quantumania , el crítico de cine Johnny Oleksinski del New York Post, apuntó que el tercer capítulo de Ant-Man “ es un montón de basura”.