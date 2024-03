Mientras esperamos la llegada de Beyond the Spider-Verse, Sony estrenó el corto The Spider Within protagonizado por Miles Morales.

El corto The Spider Within fue liberado por Sony en YouTube para que todos los fans de Miles Morales y el Spider-Verse lo pudieran ver sin restricciones.

Dura apenas 7 minutos, pero cuenta con un gran nivel de calidad, similar al mostrado en Across the Spider-Verse, contando con el mismo estilo animado de la película.

Sirviendo como un pequeño enlace entre las dos películas de Miles, pues recordemos que hay una laguna en las producciones de varios meses, según se cuenta en su historia.

The Spider Within (Sony)

¿De qué trata el corto The Spider Within de Miles Morales?

El corto The Spider Within se centra más que nada en una noche normal de Miles Morales, dejando de lado todo el problema del Spider-Verse.

Miles Morales llega a su casa y trata de relajarse; sin embargo, comienza a sufrir un ataque de ansiedad, debido a toda la presión a la que está sometido en sus estudios y como Spider-Man.

The Spider Within hace referencia precisamente al hecho de ocultarle al mundo que es un superhéroe y todo lo que conlleva, llevando al límite al joven.

Lo cual aumenta, pues Miles Morales no le puede decir nada a nadie sobre Spider-Man, el Spider-Verse y su doble vida.

The Spider Within (Sony)

The Spider Within sirve como aperitivo en lo que llega la nueva película de Miles Morales y el Spider-Verse

La siguiente película de Miles Morales será Beyond the Spider-Verse; sin embargo, aún queda mucho tiempo para verla en el cine.

Es por ello que el corto The Spider Within es un pequeño aperitivo en lo que llega el próximo filme.

De hecho es posible que veamos más cortos como The Spider Within que expandan la historia de Miles Morales y el Spider-Verse.

Manteniendo vigente al personaje y la franquicia, en lo que se termina de animar toda la película; la cual de momento ha sido retrasada de manera indefinida.

Con información de Sony