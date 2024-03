Luego de muchas discusiones y problemas entre Sony y Disney, todo indica que ya se llegó a un acuerdo para Spider-Man 4 con Tom Holland.

Esto de acuerdo a la filtración de Jeff Sneider, uno de los insiders más efectivos del mundo del cine, donde se dan algunas actualizaciones de Spider-Man 4 con Tom Holland.

Mencionando a miembros del elenco de la trilogía que regresarán a la película, así como la posible fecha en que se iniciará el rodaje.

Lo que también nos daría una ventana de estreno; aunque también hay varias dudas al respecto con la nueva película del Hombre Araña.

Tom Holland como Spider-Man (Sony)

¿Quién dirigiría Spider-Man 4 con Tom Holland?

Lo primero que destaca es que se buscaría al director Justin Lin para que dirija Spider-Man 4 con Tom Holland.

Justin Lin es conocido por ser uno de los directores de Rápidos y Furiosos, de hecho fans de la franquicia consideran sus películas como las mejores.

Esto significa que Spider-Man 4 con Tom Holland buscaría un enfoque más por la acción y la espectacularidad propios de Justin Lin.

Algo que podría ser bueno para el Hombre Araña, pues el estilo del anterior director, Jon Watts, no acabó de agradar a todos los fans.

Justin Lin (BANG Showbiz/Reuters)

¿Quienes regresarían en Spider-Man 4 con Tom Holland?

De entrada está más que claro que Spider-Man 4 contará con Tom Holland como el protagonista, tomando como referencia el final de No Way Home.

Quien también estará en Spider-Man 4 al lado de Tom Holland es Zendaya como MJ.

Esto es algo que sorprende, pues No Way Home indicaba un futuro diferente para los personajes; pero todo indica que este capítulo no se ha cerrado del todo.

Lo que no queda claro es la historia que se desarrollara, pues Sony quería una trama espectacular con el multiverso involucrado, mientras que Disney algo más centrado en crímenes de Nueva York.

Zendaya y Tom Holland, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

¿Cuándo se estrena Spider-Man 4 con Tom Holland?

Otra cosa que revela Jeff Sneider en su filtración es que Spider-Man 4 con Tom Holland se filmará en este 2024.

Supuestamente, Spider-Man 4 con Tom Holland entrará en producción en septiembre u octubre de 2024.

Lo que significa que su estreno podría darse entre 2026 y 2027.

Esto abre la pregunta si se integrará a alguna de las fases del UCM o será una historia independiente.

Más allá de lo que vimos en No Way Home con Doctor Strange; además está el hecho de que el final de esta saga será en el mismo 2027 con Avengers: Secret Wars.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización alrededor de Spider-Man 4.

Tom Holland Spider-Man (Disney)

Con información de Jeff Sneider