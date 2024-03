La sorpresa de los Premios Oscar 2024 la dio El Niño y La Garza al llevarse Mejor Película Animada, en lugar de Spider-Man: Across the Spider-Verse, que era la apuesta de muchos.

Si bien El Niño y La Garza es una digna ganadora de los Premios Oscar 2024, a Cruz Contreras, animador de Spider-Man: Across the Spider-Verse, no le gustó el resultado.

En redes sociales, el mexicano Cruz Contreras -de 34 años de edad- lanzó una serie de mensajes que se han interpretado como quejas y menosprecio al trabajo de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli.

Algo que ha generado opiniones divididas acerca del valor artístico de estas dos obras animadas.

¿Qué dijo Cruz Contreras acerca de Spider-Man: Across the Spider-Verse en los Premios Oscar 2024?

Cuando se dio a conocer que El Niño y La Garza ganó Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2024, Cruz Contreras se limitó a poner un “Ah, ok” en X.

Posteriormente, el animador de Spider-Man: Across the Spider-Verse lanzó un mensaje con tono de amenaza diciendo que “si quieren innovación, eso tendrán”.

Para finalmente insinuar que los Premios Oscar 2024 le robaron el galardón a Spider-Man: Across the Spider-Verse, como a otras películas animadas en el pasado.

Mensajes que no fueron muy bien recibidos por varias personas que lo tacharon de “ardido” y “berrinchudo”, además le mencionaron que su película no está completa.

Sin olvidar que está denostando a Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, pilares de la industria animada que cimentaron el camino e innovaron muchos años antes de las películas de Spider-Man.

Guillermo del Toro felicitó a directores de Spider-Man: Across the Spider-Verse a pesar de perder en los Premios Oscar 2024

Dejando de lado los mensajes de Cruz Contreras, el resto del equipo de Spider-Man: Across the Spider-Verse tomó una actitud más calmada al respecto de los Premios Oscar 2024.

Además de que Guillermo del Toro felicitó a los directores de Spider-Man: Across the Spider-Verse, a pesar de que no se llevaron nada en los Premios Oscar 2024.

El director de 59 años mencionó que son “ganadores, líderes y una inspiración para todos”, luego de que se publicara una foto del equipo de la película en la ceremonia.

Hay que mencionar que tanto directores como productores reconocieron la derrota ante El Niño y La Garza de Studio Ghibli, señalando que no es malo perder ante “El mejor en el mundo”.

