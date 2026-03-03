De Evil Dead a Marvel: Te recomendamos 5 películas de Bruce Campbell en streaming.

En la actualidad, estas películas del actor de culto Bruce Campbell se encuentran disponibles en plataformas digitales:

The Evil Dead (1981) Evil Dead 2 (1987) El ejército de las tinieblas (1992) Spider-Man 2 (2004) Súper escuela de héroes (2005)

Películas de Bruce Campbell en streaming: The Evil Dead

Bruce Cam lograría la fama al ser parte de la película The Evil Dead, de 1981 con su papel de Ash Williams.

The Evil Dead nos cuenta la historia de cinco universitarios que libera una legión de demonios mientras vacacionan en una cabaña.

La película The Evil Dead puede verse en Apple TV y Amazon Prime (solo compra).

Películas de Bruce Campbell en streaming: Evil Dead 2

En 1987, Bruce Campbell regresaría para Evil Dead 2 para dar vida a Ash Williams.

Dicha producción tuvo un éxito de taquilla bastante discreto.

La película Evil Dead 2 puede verse en Apple TV y Amazon Prime (solo compra).

Películas de Bruce Campbell en streaming: El ejercito de las tinieblas

Bruce Campbell volvería a colaborar con Sam Raimi en El Ejercito de las tinieblas de 1992.

Se trata de una comedia de terror que se sitúa después de Evil Dead II.

La película El ejercito de las tinieblas puede verse en Amazon Prime Video.

Películas de Bruce Campbell en streaming: Spider-Man 2

Para 2004, Bruce Campbell tendría un cameo en la película Spider-Man 2 de Sam Raimi.

Campbell daría vida a un acomodador engreído que no le permite la entrada a Peter Parker cuando va a ver la obra de Mary Jane.

La película Spider-Man 2 puede verse en la plataforma HBO Max.

Películas de Bruce Campbell en streaming: Súper escuela de héroes

El actor Bruce Campbell también es recordado por ser parte de la cinta Súper Escuela de Héroes.

Campbell interpreta al Entrenador Boomer, profesor que se encarga de la “Clasificación de poderes”.

La película Súper escuela de héroes puede verse en Disney+.