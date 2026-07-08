Desde que Sam Raimi desató el horror de El Despertar del Diablo, la franquicia ha entregado las experiencias más implacables y aterradoras imaginables; una clara muestra es Evil Dead: En Llamas.

Bajo la dirección del cineasta Sébastien Vaniček, Evil Dead: En Llamas llega para demostrar que el Necronomicon aún tiene secretos brutales por revelar.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Evil Dead: En Llamas lleva al extremo la clasificación para adultos La dirección de Sébastien Vaniček en Evil Dead: En Llamas es casi perfecta Evil Dead: En Llamas busca dar una trama elaborada más allá del susto fácil El sonido y cinematografía de Evil Dead: En Llamas son excelentes Evil Dead: En Llamas no es perfecta pero se integra bien en la franquicia

Evil Dead: En Llamas lleva al extremo la clasificación para adultos

Evil Dead: En Llamas lleva al extremo la clasificación para adultos, como se espera de esta saga.

La película muestra violencia extrema y sin concesiones, pero que no se siente gratuita, ya que todo va ligado al concepto e historia que quiere contar la película.

Evil Dead: En Llamas (Sony)

No se guarda nada, llevando todo al extremo al grado de casi romper la clasificación “para adultos”, lo cual indica el nivel de violencia al que llega.

Esto también implica que no es para corazones y estómagos débiles, pues algunas escenas llegan a ser muy explícitas e incluso de mal gusto por lo que si no se está acostumbrado a esto, puede incomodar bastante.

La dirección de Sébastien Vaniček en Evil Dead: En Llamas es casi perfecta

Gran parte del éxito se debe a que la dirección de Sébastien Vaniček en Evil Dead: En Llamas es casi perfecta, otorgando una versión más oscura de la franquicia, que incluso en sus entregas clásicas.

El director ha infundido a la franquicia un estilo propio con un enfoque crudo y transgresor que produce una incomodidad física profunda al espectador, una clase de terror olvidado.

Priorizando la brutalidad y el malestar sobre el simple gore excesivo; algo curioso pues, como ya mencionamos, la película tampoco tiene empacho en mostrar ese tipo de secuencias.

Todo filmado de manera tan puntual y casi obsesivo, que denotan la maestría que este joven director tiene para presentar en imágenes una experiencia estética completa.

Evil Dead: En Llamas (Sony)

Evil Dead: En Llamas busca dar una trama elaborada más allá del susto fácil

A diferencia de otras películas de terror que se centran únicamente en el impacto visual, Evil Dead: En Llamas busca dar una trama elaborada más allá del susto fácil, incluyendo un mensaje social.

La trama sigue a una mujer en duelo que busca consuelo con sus suegros en una casa aislada tras la muerte de su esposo.

Lo que debería ser un refugio se convierte en una pesadilla cuando la familia comienza a transformarse en monstruos, creando una reunión aterradora que esconde algo detrás de ella.

Así, la película explora temas como las relaciones abusivas y la disfunción familiar, logrando que el horror sea más profundo que cualquier posesión demoníaca estándar.

Evil Dead: En Llamas (Sony)

El sonido y cinematografía de Evil Dead: En Llamas son excelentes

En el aspecto técnico, el sonido y cinematografía de Evil Dead: En Llamas son excelentes, estando en perfecta sincronía, lo cual realza el espectáculo.

La película usa el sonido de una manera bastante creativa pata potenciar el terror visual; no se trata solo de screamers o música a volumen alto, realmente se crea toda una atmósfera a su alrededor.

Además, el uso de planos secuencia y la edición dinámica otorga a la película una personalidad distintiva dentro de la serie.

Con secuencias de acción y terror ejecutadas con una precisión que mantiene al espectador aferrándose a su asiento durante las 2 horas de duración.

Evil Dead: En Llamas (Sony)

Evil Dead: En Llamas no es perfecta pero se integra bien en la franquicia

Eso sí, Evil Dead: En Llamas no es perfecta pero se integra bien en la franquicia, principalmente alrededor de entregas recientes como la de 2023 y 2013.

Pues a pesar de la gran dirección, en algunos pasajes película puede sentirse incoherente, además que se alarga en ciertos puntos para cumplir con la cuota de las 2 horas.

Aún así, mantiene la consistencia de la serie mientras expande su mitología con nuevos detalles y un humor negro muy retorcido.

Al mismo tiempo que nos presenta nuevos personajes que sorprenden y hacen que olvidemos un poco al legendario Ash de Bruce Campbell.

Evil Dead: En Llamas (Sony)

¿Vale la pena Evil Dead: En Llamas?

Evil Dead: En Llamas se perfila como el evento de terror del verano para los amantes del género slasher y las posesiones.

Al combinar la esencia tradicional de la franquicia con una sensibilidad moderna y visceral, Evil Dead: En Llamas entrega una película que es tanto un homenaje como una evolución.

Ojo, no es una película para todos y tiene algunos puntos bajos que podría fastidiar al más exigente, sobre todo a aquellos que busquen entretenimiento rápido y no tan visceral.

No obstante, si buscas una experiencia que te deje físicamente agotado y emocionalmente impactado, esta entrega no tiene piedad.