El estreno de la nueva película de Bridget Jones ha revivido las críticas que a lo largo de los años ha generado la historia.

Por lo que ahora su protagonista, la actriz Renée Zellweger es quien habla sobre los dichos que apuntan que el personaje de Hugh Grant en Bridget Jones es “misógino”.

Además de si la protagonista Bridget Jones es “tóxica”, aquí te contamos qué es lo que dijo Renée Zellweger, de 55 años de edad.

Renée Zellweger dice si personaje de Hugh Grant en Bridget Jones es “misógino” y si la protagonista es "tóxica" (Jay Maidment)

Renée Zellweger responde si personaje de Hugh Grant es “misógino” y si la propia Bridget Jones es “tóxica”

En recientes declaraciones para The Sun, la actriz Renée Zellweger habla para defender la historia que se ha contado sobre Bridget Jones, desde que la saga fue estrenada en 2001.

Esto ante la ola de críticas que a lo largo de los años han recibido las películas de Bridget Jones.

Pues el personaje de Bridget Jones ha sido señalado de ser una mujer “tóxica”, ante la necesidad de tener un hombre; así como los prejuicios que tiene la obsesión con su peso.

Y no solo eso, pues Daniel Cleaver, el personaje interpretado por Hugh Grant, de 64 años de edad, también ha sido señalado de ser “misógino”.

Sin embargo, pese a las críticas, Renée Zellweger ha defendido la historia y los personajes en Bridget Jones.

Luego de que Renée Zellweger expresó que en su opinión “no me parece tóxica. Me encanta Bridget Jones. Siempre he amado a Bridget Jones y la quiero más con cada reencuentro”.

A lo que la actriz Renée Zellweger explicó que jamás vio nada malo en Bridget Jones, pues para ella “es una representación más general de cómo nos criticamos a nosotros mismos por cosas que no tienen ninguna importancia, porque ella no tiene sobrepeso”.

Asimismo, Renée Zellweger habla que la toxicidad y lo misógino “ es simplemente ese tipo de experiencia universal con la que podemos identificarnos, de tener miedo de no estar a la altura”.

Por lo que para la actriz, Renée Zellweger considera que cuál sea el tema de Bridget Jones será criticado.

Pues basta ver lo que ha ocasionado la nueva película de Bridget Jones, donde el personaje de Renée Zellweger ahora se enamora de un hombre mucho más joven, y por lo que las críticas nuevamente no han faltado.

Renée Zellweger dice si personaje de Hugh Grant en Bridget Jones es “misógino” y si la protagonista es "tóxica" (Jay Maidment)

¿Cuándo se estrena Bridget Jones: Mad About The Boy con Renée Zellweger y Hugh Grant de regreso?

La cuarta entrega de la saga de Bridget Jones: Mad About The Boy con el regreso de Renée Zellweger y Hugh Grant ya se puede ver en todas las salas de cine en México.

Luego de que este mismo 13 de febrero de 2025 se estrenará la película Bridget Jones: Mad About The Boy en nuestro país.