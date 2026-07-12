Antes de que siquiera se dieran las primeras ideas para Monsters University, Disney ya estaba trabajando en una Monsters Inc. 2, pero sin involucrar al talento de Pixar.

De hecho, se realizó un guion completo de Monsters Inc. 2 dentro de un estudio de Disney, el cual al final fue desechado por completo, aunque no por su calidad.

Boo y Sully de 'Monsters Inc.' (Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios)

¿Cómo iba a ser Monsters Inc. 2?

De acuerdo con una entrevista en The Wrap a Bob Hilgenberg y Rob Muir, guionistas de esta desconocida Monsters Inc. 2 de Disney, se tenía todo listo para filmar.

Monsters Inc. 2 se ubicaría años después de la primera parte, abarcando tres tramas:

La boda de Mike y Celia

El ascenso de Sully en la compañía

El regreso de Boo como adolescente

Los guionistas señalan que este texto se hizo a escondidas de Pixar, pues había la posibilidad que el estudio no fuera el que produjera la nueva película.

A pesar de ello, señalan que lograron captar la esencia de los personajes y que en realidad el guion era bastante bueno, que podría dar otro clásico animado.

Lamentablemente, diversas cuestiones ajenas a los mismos escritores impidieron que esta secuela viera la luz en su momento.

Boo (Disney)

¿Por qué nunca se hizo Monsters Inc. 2?

Los mismos guionistas señalan que a Monsters Inc. 2 nunca se le dio luz verde debido a la compra de Pixar por parte de Disney.

Cuando ellos empezaron a escribir Monsters Inc. 2 se estaba dando la pelea entre Disney y Pixar, pues muy pronto se vencía el contrato de estos últimos con la empresa de Mickey Mouse.

Michael Eisner, CEO de Disney en ese momento, decidió fundar un estudio secreto, Circle 7, el cual se iba a encargar de desarrollar secuelas de las películas de Pixar.

Esto si no se llegaba a un acuerdo con el estudio que comandaba Steve Jobs desde la década de los 90’s.

Además de Monsters Inc. 2, se les encargó hacer una Toy Story 3; sin embargo, ninguna de estas películas se realizó al final.

Pues Michael Eisner salió de la presidencia de Disney, llegando en su reemplazo Bob Iger, quien logró negociar la compra de Pixar, cerrando de paso el estudio Circle 7.