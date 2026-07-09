Danna Paola cuenta con mayor presencia en la industria de la moda, por ello fue la única celebridad mexicana invitada al desfile de Alta Costura de Robert Wun.

La cantante y actriz, de 31 años de edad, disfrutó en primera fila del desfile Haute Couture Otoño-Invierno 2026 celebrado durante la Paris Fashion Week.

Danna Paola (@danna / Instagra)

Para la gran e inolvidable ocasión, Danna Paola usó un sofisticado vestido de la firma de Robert Wun en tono marrón chocolate, uno de los colores favoritos de la temporada.

El diseño destacó por su escote palabra de honor que dejó al descubierto su cuello y hombros. con drapeados sobre los hombros.

Danna Paola expresa su emoción al cumplir uno de sus grandes sueños

Propiamente, Danna Paola publicó en Instagram fotografías de su experiencia en el desfile de Alta Costura de Robert Wu.

“Desde la primera vez que me enamoré de los diseños de Robert, soñé con vestir una de estas piezas, pisar este lugar y experimentar en vivo este show tan exquisito e inspirador…. Woaooooo…. Nuevamente… viviendo mi sueño de alta costura, jugando con amor y fuego. Gracias por invitarme”, citó. Danna Paola

En el evento, donde se presentó la colección titulada Childsplay que se caracteriza por destacar siluetas escultóricas y dramáticas, sello del diseñador hongkonés, Danna Paola se codeó con Cardi B.

Danna Paola (@danna / Instagram)

Por supuesto, la cantante no dudó en tomarse una fotografía junto a la rapera estadounidense y mucho menos con el diseñador Robert Wun, de 34 años de edad.

Danna Paola (@danna / Instagram)

Una vez más, la artista vuelve a demostrar que su influencia trasciende la música y la actuación.