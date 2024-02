Te decimos dónde ver el reestreno de El Niño y La Garza, la amada película de Hayao Miyazaki.

La temporada de premios del cine está en su auge y con la pronta llegada de la entrega al Oscar 2024, los reestrenos se hacen presente.

Uno de ellos, es el de la película The Boy And The Heron o El niño y la garza, por lo que si aún no la has visto, presta atención, para que no te la pierdas.

The Boy and the Heron, la última película de Hayao Miyazaki (Studio Ghibli)

Aquí puedes ver el estreno el reestreno de El Niño y La Garza, la amada película de Hayao Miyazaki

Si eres de los que no has podido ver en cines la amada película de Hayao Miyazaki, El Niño y La Garza, no te preocupes

Ya que El Niño y La Garza, la amada película de Hayao Miyazaki está teniendo un preestreno en salas de cine en México.

Debido a que El Niño y La Garza, la amada película de Hayao Miyazaki se encuentra en la selección de cintas nominadas, pues compite al galardón a Mejor Película Animada de los Premios Oscar 2024.

Y tal y como sucedió con su estreno el pasado 25 de diciembre de 2023, El Niño y La Garza, la amada película de Hayao Miyazaki se puede ver en su reestreno en las salas de cine de Cinépolis.

Por lo que desde ya puedes conseguir tus boletos de El Niño y La Garza en su preestreno directamente en Cinepolis.

Asimismo, te recordamos que esta puede ser tu última oportunidad de verla en salas de cine, así como su exhibición será limitada.

El primer tráiler de The Boy and the Heron revela la misteriosa y última película de Hayao Miyazaki (VIDEO) (Studio Ghibli)

Horarios de El Niño y La Garza en Forum Buenavista.

Forum Buenavista es una de las mejores opciones para ver la película El Niño y La Garza en la CDMX.

Según la información de Cinépolis, será solo un horario de función para El Niño y La Garza, la amada película de Hayao Miyazaki en su reestreno.

Con ello El Niño y La Garza, la amada película de Hayao Miyazaki está disponible para verse en Forum Buenavista a las 6:15 de la tarde.

Los boletos para ver El Niño y La Garza en Forum Buenavista están disponibles para comprar en taquillas, en línea y la app de Cinépolis con un costo de 65 pesos por persona.