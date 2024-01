The Boy and the Heron ha marcado el triunfal regreso de Studio Ghibli, su premio a Mejor Película Animada en los Globos de Oro 2024 es prueba de ello.

Algo que no es poca cosa, pues The Boy and the Heron competía en contra de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la gran favorita.

Gracias al galardón en los Globos de Oro 2024, la película de Studio Ghibli se convirtió en la primera película de Japón -así como la primera no hablada en inglés- en ganar en la premiación.

Logro que se suma al Premio Oscar en 2003 por El Viaje de Chihiro, el cual había sido su mayor reconocimiento internacional hasta ahora.

El Niño y la Garza en Cinépolis (Cinépolis)

Toshio Suzuki de Studio Ghibli manda mensaje por el premio de The Boy and the Heron en los Globos de Oro 2024

Al respecto de su premio en los Globos de Oro 2024, Toshio Suzuki, uno de los fundadores de Studio Ghibli, mandó un mensaje a través de X.

En su mensaje, Toshio Suzuki se dice feliz por el premio en los Globos de Oro 2024 de The Boy and the Heron.

Además de ser el primer reconocimiento de este tipo para Studio Ghibli.

Espera que estas noticias sirvan para alegrar un poco a la gente de Japón, poniendo una sonrisa en sus rostros luego de la serie de accidentes y desastres naturales en el país.

Señalando que se sintió desesperado cuando se enteró de la gente que esperaba ser rescatada en las zonas afectadas.

“Estoy muy feliz de escuchar la noticia que The Boy and the Heron recibió un reconocimiento en la histórica premiación de los Globos de Oro. Es el primer Globo de Oro que una película de Studio Ghibli recibe en su historia y genera un sentimiento especial. Desde el inicio de este año, Japón ha sido golpeado por una serie de trágicos terremotos y accidentes. Cuando escuché los reportes que mucha gente estaba esperando ser rescatada de la zona de desastre, me inundó un sentimiento de desesperación. En esta situación, espero que las noticias del premio recibido puedan poner una sonrisa en la cara de todos, aunque sea un poco. Con nuestros distribuidores en Estados Unidos, avanzaremos con el éxito de The Boy and the Heron. Muchas gracias a los Globos de Oro por este honor.” Toshio Suzuki, co-fundador de Studio Ghibli

Mensaje de Toshio Suzuki sobre The Boy and the Heron (@GhibliUSA)

Los Globos de Oro 2024 podrían ser la antesala de los Premios Oscar 2024 para The Boy and the Heron

Con el premio en los Globos de Oro 2024, muchos fans de Studio Ghibli ya están soñando con los Premios Oscar 2024 para The Boy and the Heron.

Recordemos que para la crítica y prensa especializada, los Globos de Oro 2024 son un previo a los Premios Oscar 2024.

En otras palabras, The Boy and the Heron podría tener muchas posibilidades de ser nominada a Mejor Película Animada e incluso llevarse el galardón.

De pasar esto, sería el segundo Premio Oscar para Studio Ghibli en su historia; habrá que esperar unas semanas para ver si la predicción de The Boy and the Heron se cumple.

The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki (Studio Ghibli)

Con información de Variety y X