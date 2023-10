The Boy and the Heron, la última película de Hayao Miyazaki, ya tiene elenco de voces; te decimos quiénes son.

Siguen revelándose más detalles acerca de The Boy and the Heron, la cinta animada del mítico Hayao Miyazaki -de 82 años de edad-.

Inspirada en la novela ¿Cómo vives? de 1937, escrita por Yoshino Genzaburo, The Boy and the Heron representa el regreso al cine Hayao Miyazaki tras “Se levanta el viento” de 2013.

The Boy and the Heron, película de Hayao Miyazaki (Studio Ghibli)

Cabe señalar que aún no se conoce mucho sobre de The Boy and the Heron.

No obstante, se menciona que se centrará en Mahito Maki, un niño de 12 años que es enviado a vivir con su tía después de la muerte de su madre en un bombardeo.

Mahito Maki encontrará una torre abandonada que lo llevará a un mundo fantástico junto a una garza que habla.

Elenco de voces que tendrá The Boy and the Heron, la última película de Hayao Miyazaki

La empresa GKIDS, distribuidora en Estados Unidos de Studio Ghibli, dio a conocer el reparto de voces en inglés que participará en The Boy and the Heron:

Luca Padovan, de 20 años de edad, como Mahito Maki

Christian Bale, de 49 años de edad, como Shoichi Maki

Dave Bautista, de 54 años de edad, como El Rey Perico

Gemma Chan, de 40 años de edad, como Natsuko

Willem Dafoe, de 68 años de edad, como Noble Pelícano

Karen Fukuhara, de 31 años de edad, como Lady Himi

Mark Hamill, de 72 años de edad, como Granduncle

Robert Pattinson, de 37 años de edad, como La Garza Gris

Florence Pugh, de 27 años de edad, como Kiriko

Fecha de estreno de The Boy and the Heron, la última película de Hayao Miyazaki

La última película de Hayao Miyazaki, The Boy and the Heron, se estrenó en Japón el pasado 14 de julio 2023 con poco marketing.

A nivel internacional, la producción de Studio Ghibli fue parte del Festival de San Sebastián en septiembre.

En Estados Unidos se estrenará el 8 de diciembre. En México y Latinoamérica no se confirmado el estreno. Aunque se espera puede ser lanzada en esa misma fecha.