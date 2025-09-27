¿No sabes dónde ver Amelia? La película de Hilary Swank y Richard Gere está en streaming para maratonear ahora que Trump desclasificará información de Amelia Earhart.

La vida de la legendaria aviadora Amelia Earhart fue llevada a la pantalla grande en 2009.

¿Dónde ver en streaming la película Amelia con Hilary Swank y Richard Gere?

La película Amelia con Hilary Swank -de 51 años de edad- y Richard Gere está disponible en:

Prime Video (solo en Estados Unidos)

Apple TV

Amelia, película ( Fox Searchlight)

En ambos servicios de streaming, la cinta puede alquilarse o comprarse.

Dentro de la cultura popular, la vida de Amelia Earhart ha sido adaptada al cine.

Para 1976 también se lanzó el telefilme Amelia Earhart con Susana Clark, de 82 años de edad, en el rol principal.

En 1994, se estrenaría la película para la televisión Amelia Earhart: El Vuelo Final, protagonizada por Diane Keaton, de 79 años de edad.

Hacia 2019 se produjo el documental En Busca de Amelia, que actualmente se encuentra en la plataforma Disney+.

¿De qué trata la película Amelia con Hilary Swank y Richard Gere?

La directoria Mira Nair -de 67 años de edad- dirigió la película Amelia de 2009.

El largometraje se basa en el libro biográfico “El sonido de las alas: La vida de Amelia Earhart” de Mary S. Lovell, de 83 años de edad.

Amelia la película es un drama biográfico que busca retratar la vida de Amelia Earhart.

La cinta recorre la vida de la aviadora pasando por sus hazañas en los aires, su vida sentimental y su misteriosa desaparición el 2 de julio de 1937.

Además de Hilary Swank, Amelia cuenta con este reparto principal:

Richard Gere, de 76 años de edad

Ewan McGregor, de 54 años de edad

Cherry Jones, de 68 años de edad

Christopher Eccleston, de 61 años de edad

Mia Wasikowska, de 35 años de edad

William Cuddy, de 28 años de edad

Joe Anderson, de 43 años de edad