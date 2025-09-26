¿Quieres saber quién fue Amelia Earhart? La aviadora de Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro, y cuya información desclasificará Trump.

El nombre de Amelia Earhart se hizo tendencia otra vez después de la medida que tomó Donald Trump, de 80 años de edad.

¿Quién fue Amelia Earhart?

Amelia Mary Earhart, conocida popularmente como Mary Earhart, fue una profesora, conferencista y aviadora estadounidense.

Cabe mencionar que Amelia Earhart es recordada por su misteriosa desaparición el 2 de julio de 1937 mientras pretendía circunnavegar todo el mundo.

Amelia Earhart (Especial)

Amelia Earhart destacó por ser una pionera en el mundo de la aviación.

¿Qué edad tenía Amelia Earhart?

Al momento de su desaparición, Amelia Earhart tenía 40 años de edad. Nació el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kansas, en los Estados Unidos.

¿Quién fue el esposo Amelia Earhart?

Se sabe que el esposo de Amelia Earhart fue el editor George Palmer Putman. La pareja se casó el 7 de febrero de 1931.

¿Qué signo zodiacal era Amelia Earhart?

Por su fecha de nacimiento, Amelia Earhart era del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tuvo Amelia Earhart?

Amelia Earhart no tuvo hijos, aunque sí crió a sus hijastros David y George Jr. del matrimonio anterior de George Palmer Putman.

¿Qué estudió Amelia Earhart?

La aviadora Amelia Earhart ingresó a la Universidad de Columbia.

Sin embargo, previo a cursar sus estudios se desempeñó como enfermera en un hospital de campaña para tratar a soldados de la Primera Guerra Mundial.

En 1920, Earhart dejó sus estudios para mudarse a California con su familia y pese a que en 1924 los retomó, terminó por abandonarlos.

Amelia Earhart (Especial)

¿En qué trabajó Amelia Earhart?

Amelia Earhart desarrolló varias actividades. Luego de dejar la universidad se desempeñó como trabajadora social.

No obstante, la incorporación de Amelia Earhart al mundo de la aviación comenzaron al asistir a un espectáculo aéreo en Long Beach.

Earhart tomó clases de aviación con la piloto pionera, Neta Snook.

Para octubre de 1992, Amelia Earhart consiguió su primer récord al volar a 4 mil 267 metros de altura.

En 1923, obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional.

Sería en 1928 cuando la fama de Amelia Earhart aumentaría al convertirse en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico.

Al año siguiente, Earhart impulsó la aviación entre mujeres al organizar una carrera The powder-puff derby.

Además de que fundó la organización noventa y nueve con tras pilotos.

Con sus travesías, Amelia Earhart impuso varias marcas como ser la primera mujer en volar en solitario en el Atlántico.

Así como lograr la distancia más larga volada por una mujer sin parar y cruzar el Atlántico en el menor tiempo .

Amelia Earhart (Especial)

¿Cómo desapareció Amelia Earhart?

Amelia Earhart desapareció el 2 de julio de 1937 junto con el navegante Fred Noonan mientras buscaba circunnavegar el mundo.

Durante su desaparición, Amelia Earhart reportó en su última comunicación que volaba en curso hacia la isla de Howland.

Lamentablemente, nunca se supo el rumbo que siguió Amelia Earhart.

Esto pese a que todavía sostuvo comunicaciones muy breves con el barco guardacostas estadounidense Itasca.

En su último mensaje de radio, la aviadora indicó que el combustible de su avión se estaba agotando.

Desafortunadamente, se determinó que el avión se estrelló en el mar, por lo que comenzaron las labores de búsqueda.

Aunque el se desplegaron 9 barcos y 66 aviones para buscar a Amelia Earhart nunca la encontraron y se terminó por declararla muerta el 5 de enero de 1939 .

Amelia Earhart (Especial)

Donald Trump ordena desclasificar la información de Amelia Earhart

A través de su plataforma Social Truth, Trump anunció que ordenará desclasificar información sobre Amelia Earhart.

“Su desaparición, hace casi 90 años, ha cautivado a millones. Ordeno a mi administración que desclasifique y publique todos los registros gubernamentales relacionados con Amelia Earhart, su último viaje y todo lo demás sobre ella.” Donald Trump, presidente Estados Unidos

Donald Trump mencionó que había preguntado a diversas personas sobre la vida y los tiempos de Amelia Earhart.

Por lo que calificó la historia de la aviadora de “interesante”, principalmente por sus hazañas.

El anuncio de Trump también tiene que ver con la solicitud que le hizo Kimberlyn King-Hinds, delegada de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte ante el Congreso de los Estados Unidos.

Kimberlyn King-Hinds, de 50 años de edad, mandó una carta a Trump exponiendo la situación:

“Varios residentes mayores aún recuerdan su presencia en el Pacífico, y algunos comparten relatos creíbles y de primera mano de haberla visto en la isla de Saipán.” Kimberlyn King-Hinds

De acuerdo con los testimonios que circulan en las Islas Marianas, ubicadas en Hawái y Filipinas, Amelia Earhart y el navegante Fred Noonan terminaron en Saipán.

Todo parece indicar que fueron capturados por las fuerzas japonesas y llevados a esa región.

Esa versión contrasta con la idea que hay de que Amelia Earhart desapareció en la isla de Howland, entre Hawái y Australia.