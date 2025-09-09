Como parte de su ciclo Simpatía por el Rock, la Cineteca Nacional proyectará de forma gratuita el documental “Meet Me In The Bathroom” de The Strokes.

Si te interesa ver “Meet Me In The Bathroom” de The Strokes en la Cineteca Nacional, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Fecha de “Meet Me In The Bathroom” de The Strokes en la Cineteca Nacional

“Meet Me In The Bathroom” de The Strokes se proyectará en la Cineteca Nacional de las Artes el próximo 11 de septiembre a las 6:00 p.m.

La Cineteca Nacional de las Artes está ubicada en Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04220 Ciudad de México.

Te damos este dato para que no te confundas, pues actualmente hay tres sedes de la Cineteca Nacional.

Pero, solo en la citada proyectarán “Meet Me In The Bathroom” de The Strokes.

El documental está basado en el libro del mismo nombre, escrito por Elizabeth Goodman, donde analiza cómo fue la segunda ola del rock a nivel mundial.

Género que tuvo un nuevo auge a inicios del Siglo XXI, gracias a bandas como los mencionados The Strokes y también:

Interpol

Artic Monkeys

Yeah Yeah Yeahs

The Strokes (Instagram/@Thestrokes)

¿Cómo ver gratis “Meet Me In The Bathroom” de The Strokes en la Cineteca Nacional?

Si quieres ver gratis “Meet Me In The Bathroom” de The Strokes en la Cineteca Nacional de las Artes, lo único que tienes que hacer es lo siguiente.

Tienes que ir a la taquilla de la Cineteca Nacional de las Artes y pedir una de las cortesías para “Meet Me In The Bathroom” de The Strokes.

El personal te deberá de dar un boleto, sin ningún otro requisito, con esto ya podrás entrar a ver la película en el horario mencionado.

Toma en cuenta que hay cupo limitado, una vez que se llene la sala ya no se darán más boletos.

Además, estos se comenzarán a repartir desde que abran las taquillas y hasta 15 minutos antes de la función de “Meet Me In The Bathroom” de The Strokes.