En redes sociales se viralizó el caso de Lady Cineteca Nacional; los denunciantes de esta situación exhibieron los deficientes protocolos de seguridad de una sala donde ocurrió una pelea.

Una usuaria de X explicó que el problema se originó al final de la película Eddington, del director Ari Aster, en una sala de la Cineteca Nacional ubicada en la colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), donde acusó a una asistente de interrumpir la función con comentarios y gritos.

En este sentido, la espectadora de la Cineteca Nacional dijo que una de sus amigas le pidió a la chica en cuestión que dejara de hablar en el cine, pero dicha persona perdió el control y se armó una pelea al interior de la sala que quedó registrada en video.

Lady Cineteca Nacional: Exhiben pelea en una sala tras película Eddington de Ari Aster

Ayer 21 de agosto, una cinéfila denunció el caso de Lady Cineteca Nacional al interior de una sala de dicho recinto, donde se llevó a cabo una pelea al final de la película Eddington, del director Ari Aster.

La denunciante explicó que la chica que inició el enfrentamiento perdió el control, luego de que una de sus amigas le pidió guardar silencio en la sala por haber hecho comentarios y gritos a lo largo de la película.

“Mis amigos y yo fuimos esta noche a ver Eddington de Ari Aster a la Cineteca Nacional y, al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control”. Usuaria de X

En la serie de videos que compartió la usuaria de X se escucharon los gritos de Lady Cineteca Nacional, quien le pidió “aprender a convivir” a la chica que la grabó, pero le respondieron diciéndole “pinche loca, ahora entiendo por qué habló toda la película”, situación que la hizo enfurecer más.

Lady Cineteca Nacional: Denunciante critica protocolos de seguridad al interior de las salas

En torno a la pelea que protagonizó Lady Cineteca Nacional, la usuaria que denunció el caso explicó que la situación más preocupante fue la falta de protocolos de seguridad al interior de la sala de cine.

“Nadie estuvo al tanto de lo que pasó durante casi 20 minutos en la sala y uno de nosotros tuvo que ir a buscar a los policías de la entrada de Mayorazgo”. Usuaria de X

“Pero incluso cuando llegaron, pese a la advertencia que se les hizo sobre la conducta violenta, solo dijeron ah, no pasó de lo verbal”, relató la cinéfila.

Cabe decir que Lady Cineteca Nacional tuvo que ser contenida por uno de sus acompañantes, al tiempo que pidió no ser grabada y buscó justificar su reacción señalándose a sí misma como víctima de ataques de ira y ansiedad.

Posteriormente, el personal de la Cineteca Nacional acudió a la sala para mediar entre ambas personas, ya que quien hizo el video terminó acusando a Lady Cineteca Nacional de estar alcoholizada, lo cual fue rechazado por la joven.