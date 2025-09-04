La película Memorias de un caracol superó la taquilla de Pinocchio en la Cineteca Nacional.

Aunque Pinocchio es uno de los filmes más queridos por la audiencia en México, la cinta de Guillermo del Toro fue superada por otra cinta stop-motion.

En 2022, Pinocchio se convirtió en todo un hito para la taquilla de la Cineteca Nacional, vendiendo casi 50 mil boletos.

Dicha cifra de asistencia ahora fue superada por Memorias de un caracol, acumulando hasta el momento 112 mil espectadores en:

Cineteca Nacional México

Cineteca Nacional de las Artes

Memorias de un caracol (Arenamedia)

Cabe destacar que Memoria de un caracol lleva exhibiéndose 18 meses , lo que representa cuatro meses más de la proyección que tuvo Pinocchio de Guillermo del Toro.

Ahora bien, en abril de 2025, CANACINE reportó que Memorias de un Caracol se posicionó como una de las películas más vistas en México del 2025.

Esto al llegar los 1.4 millones de asistentes en todo México al estrenarse en 700 salas públicas y privadas, provocando el agradecimiento de su director al público.

Los récords de taquilla para Pinocchio y Memorias de un caracol no son un hecho curioso solamente.

En realidad, demuestran que en México hay una gran recepción para las películas de animación.

Basta señalar que Flow, otra película animada que el público amó, está detrás de la taquilla de Memorias de un caracol.

La cinta de Gints Zilbalodis, de 31 años de edad, también ha destacado, convirtiéndose en una fenómeno masivo.

¿De qué trata la película Memorias de un caracol?

En Memorias de un caracol conocemos la historia de Grace Pudel, una niña solitaria e inadaptada que colecciona figuras decorativas de caracoles.

La vida de Grace cambia cuando tras la muerte de su padre tiene que separarse de su hermano mellizo, Gilbert.

Dicha situación provoca en Grace comience a experimentar mucha ansiedad y angustia.

No obstante, todo da un gira después de que Grace Pudel conoce a una excéntrica anciana llamada Pinky.

Eso provocará que Grace entable una peculiar amistad y redescubra su vida.

Memorias de un caracol fue escrita y dirigida por Adam Elliot, de 53 años de edad.

Elliot es un director australiano reconocido por haber dirigido la también entrañable cinta Mary and Max.

Por su historia en stop-motion, Memorias de un caracol fue nominada a los Premios Oscar y Globos de Oro 2025 .