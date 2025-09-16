Parece que el “rey” ha muerto en el mundo del anime en México, esto tras conocerse la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual ha superado a Dragon Ball Super: Broly.

Hasta hace unos años, parecía que ninguna producción de anime podría quitarle la corona a Dragon Ball Super: Broly en México; pero Demon Slayer: Castillo Infinito demostró que el fenómeno es global.

Demon Slayer: Castillo Infinito destrona a Dragon Ball Super: Broly como la película de anime más taquillera de México

De acuerdo con analistas de cine en México, como Edgar Apanco, que tienen acceso anticipado a los datos de CANACINE, Demon Slayer: Castillo Infinito recaudó en su primer fin de semana 184.2 millones de pesos.

En tan solo un fin de semana, Demon Slayer: Castillo Infinito superó la taquilla completa de Dragon Ball Super: Broly, que en 2019 hizo 123.9 millones de pesos en México, erigiéndose en ese momento como el anime más taquillero.

Demon Slayer: El Castillo Infinito (Especial)

Esto ha sido toda una sorpresa para especialistas y fans, tomando en cuenta que históricamente, Dragon Ball es la franquicia de anime más fuerte en nuestro país.

Para dar una mejor idea, Demon Slayer logró lo que no pudieron ni Naruto, One Piece o las obras de Studio Ghibli.

Dragon Ball Super: Broly (Toei Animation)

Demon Slayer: Castillo Infinito conseguiría 500 mdp en la taquilla mexicana

Tras derrotar a Dragon Ball Super: Broly en la taquilla mexicana, Demon Slayer: Castillo Infinito tiene un panorama bastante positivo para el resto de su recorrido.

Analistas esperan que Demon Slayer: Castillo Infinito logre por lo menos 500 millones de pesos en todo su recorrido en cines de México, potenciado por el puente del 15 y 16 de septiembre, y que no hay estrenos fuertes.

Ya se habla de que sería la película animada más exitosa del año en México, a reservas de lo que haga Zootopia 2 en noviembre de este mismo 2025.

En caso de que la película de Disney no capture la atención del público, se podría dar el caso inédito en México, que un filme de anime domine en el gusto de la audiencia.