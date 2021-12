De Spiderman a Venom, cuáles fueron las películas de superhéroes más taquilleras de este 2021.

La pandemia causó grandes estragos a la industria del entretenimiento, especialmente a la del cine y, este 2021 apenas se han estado recuperando.

En ese sentido, durante este 2021, se han estrenado diversas películas de superhéroes, las cuales, algunas se han convertido en las más taquilleras, que van desde Spiderman hasta Venom.

Póster de 'Spider-Man: No Way Home' (@SonyPicturesMX / Twitter)

‘Spider-Man: No Way Home’

Antes de finalizar el 2021 , la industria del cine ha tenido una notable recuperación en el mercado, especialmente gracias a las películas de superhéroes como Spider-man.

En el género de superhéroes, no es de sorprender que, hasta el momento y con a penas una semana de estreno, ‘Spider-Man: No Way Home’ se coloque como la película más taquillera.

Hasta el momento, a nivel mundial se indica que la nueva película de Spiderman ha logrado recaudar poco mas de 750 millones 080 mil dólares, es decir 1 5 mil 504 millones 363 mil 622 pesos.

Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie / Twitter)

‘Venom: Let There Be Carnage’

Otro de los estrenos más taquilleros de las películas de superhéroe del año, fue sin duda ‘Venom: Let There Be Carnage’ del director Andy Serkis y protagonizada por Tom Hardy.

Esta es una secuela de su antecesora ‘Venom’ estrenada en 2018 y cuya continuación se estrenó este 2021.

Si bien Venom no es un superhéroe como tal, sino un antihéroe, llega al segundo puesto de las películas de superhéroes más taquilleras del año con 498 millones 595 mil 676 dólares, es decir 1 0 mil 306 millones 112 mil 229 pesos.

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' (Marvel Studios)

‘Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos’

‘ Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos ’, también de Marvel Studios, se ha logrado colocar en el tercer puesto de las películas de superhéroes más taquilleras de este 2021.

Una sorpresa ciertamente al ser la introducción de un nuevo personaje al Universo Cinematográfico de Marvel, y el cual hizo que los fans desarrollaran una simpatía por él.

‘Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos’ logró recaudar a nivel mundial 431 millones 956 mil 458, es decir 9 mil 928 millones 660 mil 934 pesos.

'Eternals' (Marvel Studios)

‘Eternals’

Otra película que ha introducido a nuevos personajes fue ‘ Eternals ’, que si bien fue bastante criticada antes, durante y después de su estreno por incluir un beso gay, no le fue tan mal en taquilla a esta película de superhéroes.

De hecho, ‘Eternals’, película de Marvel Studios en donde Salma Hayek y Angelina Jolie participan, recaudó 399 millones 639 mil 574 dólares, poco más de 8 mil 260 millones 661 mil 997 pesos.

Black Widow (Disney)

‘Black Widow’

El tema con ‘ Black Widow ’ fue bastante controversial, tanto que Disney y Marvel Studios se ganaron una demanda por estrenar la película en solitario de Scarlett Johansson únicamente de manera digital.

Y es que ‘Black Widow’ fue una de las películas de superhéroes más afectadas durante la pandemia, sufriendo una serie de retrasos y la imposibilidad de verla en cine.