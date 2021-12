‘Venom’ 3 ya está en desarrollo, confirma Amy Pascal, productora de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Durante una entrevista con Collider , Amy Pascal reveló que la tercera película de ‘Venom’ ya está en desarrollo.

Esto tras el éxito en taquilla de ‘ Venom: Let There Be Carnage ’ con Tom Hardy y su posterior confirmación de que este personaje está dentro del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ).

Con la gira promocional de ‘Spider-Man: No Way Home’ a tan solo una semana de su estreno, Amy Pascal reveló los planes a futuro para Venom.

‘Venom’ 3 está en desarrollo pues se están enfocando en ‘Spider-Man: No Way Home’

El anuncio de una tercera entrega de ‘Venom’, uno de los antihéroes favoritos y que tras su debut en cines se ha robado el corazón de muchos, ha emocionado al público.

Sin embargo, de acuerdo a Amy Pascal, de momento están enfocados en la promoción de ‘Spider-Man: No Way Home’.

“Estámos en la fase de planificación, pero ahora nos encontramos enfocados en que la gente vaya a ver ‘No Way Home’” Amy Pascal

Cabe mencionar que Tom Hardy ya había anunciado una posible trilogía para ‘Venom’ pues, en Digital Spy comentó que, usualmente esta clase de películas vienen de tres en tres.

Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie / Twitter)

El desarrollo de ‘Venom’ 3 dependió del éxito en taquilla

Amy Pascal, una de las grandes directivas de Sony y de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha anunciado que ‘Venom’ 3 está en fase de desarrollo.

Y el que se haga ‘Venom’ 3 depende mucho del éxito de la película anterior, pues pese a que muchos fans aseguraron que no era lo que esperaban, la escena postcréditos lo compensa.

Esto ha hecho que muchos de los fans esperen un pronto encuentro entre el simbionte Venom y el Spider-Man de Tom Holland.

Incluso algunos aseguran que Venom hará un cameo en ‘Spider-Man: No Way Home’, anunciando su integración final al UCM .

De momento solo cabe esperar al estreno de la tercera entrega de Spider-Man, la cual llegará a México el próximo 15 de diciembre.