Harry Styles firmó para trabajar en cinco películas de Marvel, aseguran luego de que se confirmará que el cantante británico aparecerá en Eternals, la más reciente película de la casa cinematográfica.

Desde hace unas semanas, el revuelo no ha parado tras saberse que el cantante ex integrante de One Direction, Harry Styles tiene una participación en una escena post créditos en Eternals.

Ahora se sabe que Harry Styles firmó un mega contrato con Marvel para participar en cinco películas del Universo Cinematográfico de Marvel, algo que aún más ha sorprendido a los fan de los cómics.

Eternals (Marvel Studios / Courtesy of Marvel Studios)

Aunque no se sabe, en qué próximas películas veremos al inglés Harry Styles, ó si acaso tendrá una en solitario, se espera que pronto se den más detalles de la entrada del cantante al Universo Marvel.

Esta no es la primera vez que el músico Harry Style incursiona en el cine, anteriormente fue parte de Dunkerque de Christopher Nolan en 2017.

Además tiene pendientes los estrenos de otras producciones entre ellas la película de terror Don’t Worry Darling de Olivia Wilde y actual pareja del cantante.

Así como en el drama romántico romántico My Policeman del director Michael Grandage junto a Emma Corrin con quien compartirá créditos y la película Faster, Cheaper, Better de Dan Gilroy.

Harry Styles será Eros

Harry Styles será Eros, quien también es conocido como Starfox. Lo que se sabe hasta el momento es que el cantante será el encargado de interpretar nada más ni menos que al hermano del villano Thanos.

Sabemos que dicho personaje que encarnará, el cantante Harry Styles es lo contrario a su hermano, el temible Thanos y es hijo de dos Eternos A’Lars y Sui-San , siendo un personaje menos oscuro y violento.

Harry Styles (Tomada de video)

Ya que Eros es retratado como un personaje algo mujeriego, despreocupado y amante de la diversión, debido a su poder que puede hacer que cualquiera se enamore de él.