‘Spider-Man 4′ ya está en desarrollo; aunque ya había rumores de esto previo al estreno de ‘No Way Home’, Sony y Marvel por fin dieron el anuncio oficial.

Fueron Amy Pascal de Sony y Kevin Feige de Marvel quienes anunciaron el desarrollo de ‘Spider-Man 4′ durante una entrevista con The New York Times.

Ahí mencionaron que ya empezaron a trabajar en ‘Spider-Man 4′, aunque de momento se guardarán todos los detalles al respecto, pues están en etapas de planeación.

'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

Kevin Feige señaló que apenas están hablando de hacia dónde se dirigirá la historia de ‘Spider-Man 4′; Amy Pascal añade que tendrán en cuenta el final de ‘No Way Home’.

El que se dé poca información de ‘Spider-Man 4′ también responde a que los responsables quieren evitar un nuevo “trauma” a los fans, como sucediera en 2019.

Recordemos que después de ‘Far From Home’, Sony anunció que se separaba de Marvel y volvería a hacer películas de Spider-Man por su cuenta, sin vincularse con el MCU.

De hecho, ‘Spider-Man: No Way Home’ iba a ser la primera dentro de ese nuevo plan; afortunadamente, las dos partes arreglaron sus diferencias y continuarán trabajando juntas.

¿Elenco y director regresarán para ‘Spider-Man 4′?

Ahora que ya se sabe que ‘Spider-Man 4′ es un hecho, la pregunta obligada es si tendremos de regreso al elenco de la nueva trilogía, así como al director Jon Watts.

Podríamos tener un cambio en varios frentes para ‘Spider-Man 4′, de entrada se sabe que Jon Watts está firmado para otra película de Marvel, por lo que dejaría de lado la saga del Araña.

Esto a menos que ‘Spider-Man 4′ se planee para salir después de su próximo proyecto; de no ser así, podríamos tener un nuevo responsables de las aventuras de Peter Parker.

Spider-Man: No Way Home, Daily Bugle (captura de pantalla)

Por otro lado, Tom Holland y Zendaya actualmente no tienen compromisos relacionados a ‘Spider-Man’, dado el final de ‘No Way Home’, probablemente no volvamos a ver a MJ en la siguiente entrega.

En cuanto a Tom Holland, él ha dado declaraciones contradictorias, por una parte afirma que su etapa como ‘Spider-Man’ terminó; pero por otro, ha mencionado que no le importaría repetir el papel.

Tom Holland también ha señalado que le gustaría que ‘Spider-Man 4′ tuviera a Miles Morales y que no se ve interpretando a Peter Parker después de los 30 años.

Aunque hace unos días, Amy Pascal señaló que habría una nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland muy pronto.

Con información de The New York Times.