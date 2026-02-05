Iron Lung es una película de terror que adapta al videojuego homónimo, la cual está escrita, dirigida, producida, editada y protagonizada por el youtuber Mark Fischbach, mejor conocido como Markiplier y la cual ha sorprendido en su debut en taquilla.

La película Iron Lung fue estrenada el pasado 30 de enero de 2026 en cines, y fue una sorpresa para todas las audiencias, especialmente para quienes gustan del cine de terror.

Iron Lung es la adaptación del videojuego homónimo de terror que se desarrolla en un futuro postapocalíptico tras “The Quiet Rapture”, es decir la desaparición de estrellas y planetas; en este futuro, la humanidad está casi extinguida y los planetas habitables han desaparecido misteriosamente.

La historia comienza cuando un convicto llamado Fischbach, explora un océano de sangre en una luna usando el submarino “Iron Lung” con la misión de tomar fotografías de lo que hay ahí abajo.

También cuenta con las actuaciones de actores como Caroline Rose Kaplan, Troy Baker y Seán McLoughlin,.

Esta nueva película de terror se ha destacado por efectos prácticos al usar 300 mil litros de sangre falsa, además de que la atmósfera claustrofóbica y gore ha contribuido a que sorprenda a todo aquel que la ve.

Una de las cosas que los críticos han destacado de Iron Lung, es que no depende de monstruos visibles todo el tiempo: el miedo viene de la soledad, lo desconocido y la inevitabilidad.

Y aunque respeta bastante el espíritu del videojuego, la película de Iron Lung expande la historia para que funcione como película indie de terror.

En ese sentido, Iron Lung sido un éxito en taquilla con más de 21 millones de dólares recaudados (365 millones 413 mil 020 pesos) en solo días, y aunque cuenta con críticas mixtas, todos la han elogiado por su tensión y producción indie, aunque la principal crítica radica en su ritmo.