Iron Lung es la nueva película de terror independiente que está batiendo récords y desplazando películas grandes de Hollywood pero, ¿dónde puede verse en México? Te decimos.

La película de Iron Lung está basada en el vidojuego de terror homónimo, siendo escrita, producida, dirigida y protagonizada por el youtuber Markiplier, misma que está dando de qué hablar en el gremio cinematográfico.

¿Dónde ver la película Iron Lung en México?

Iron Lung es la película de terror independiente que está sacudiendo a la industria, pues le está dando batalla a las grandes cintas de Hollywood como Send Help de Sam Raimi o el documental de Melania Trump.

Y es que al ser una película del youtuber Markiplier, fan del videojuego Iron Lung, habló directamente con los cines de Estados Unidos para poder estrenar su película para que más fans puedieran disfrutarla; el resultado fue que terminó arrasando a grandes producciones.

Mark just confirmed that there's plans for a physical copy for Iron Lung and streaming for people to get to be able to watch it at home!! pic.twitter.com/6rLpHPARyB — 𝔸𝕪𝕝𝕚𝕟🍁★ WATCHED IRON LUNG TWICE!!!🩸🫁 (@_engineerPlier_) February 3, 2026

Se sabe que Iron Lung logró abrir en más de 4 mil cines gracias a la movilización masiva de sus 38 millones de fans en YouTube, sin distribuidores tradicionales.

Por lo que de momento solo está disponible en cines de Estados Unidos y aún no llega a México; sin embargo los fans están movilizándose entre las cadenas de cine para que logren traerla.

Mientras tanto, Markiplier confirmó que Iron Lung estará una semana más en los cines y que además, se está trabajando para lanzar ediciones físicas y en streaming para que más personas puedan verla, aunque de momento no hay ninguna plataforma confirmada.