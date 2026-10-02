Acá te contamos de qué trata Ceniza en la boca, la película de Diego Luna sobre migración.

Diego Luna regresa a la dirección cinematográfica para llevar al cine la gran novela de la escritora Brenda Navarro publicada en 2022.

¿De qué trata Ceniza en la boca? Trama de la película de Diego Luna sobre migración

Ceniza en la boca, se centra en la historia de Lucila y Diego, dos hermanos que viajan a España para encontrarse con su madre en Madrid, quien tiene ocho años trabajando de forma ilegal en ese territorio.

Al llegar, los protagonistas tienen que adaptarse a su nueva vida, la cual resulta más dura de lo que esperaban.

En una ciudad de Madrid hostil, los personajes se mueven entre la precariedad laboral, la falta de oportunidades y el racismo.

Ceniza en la boca, película de Diego Luna (Especial)

La película Ceniza en la boca es una coproducción de México-España. Su guion fue escrito por el propio Diego Luna en colaboración con Abia Castillo y Diego Rabasa.

Tuvo su preestreno en la edición 79 del Festival de Cine de Cannes 2026 donde se llevó cinco minutos de ovaciones.

Los protagonistas de la cinta son:

Anna Díaz, de 29 años de edad como Lucila

Adriana Paz, de 46 años de edad, como Isabel

Sergio Bautista como Diego

¿De qué trata Ceniza en la boca? La película de Diego Luna sobre migración (Especial)

Fecha de estreno de Ceniza en la boca, la nueva película de Diego Luna

Ceniza en la boca se estrena en España el 9 de octubre de 2026.

En México, la película de Diego Luna competirá en la Sección de Largometraje Mexicano, de la edición 2 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Sin embargo, no se ha revelado cuándo será su estreno comercial en cines de nuestro país.

Después de su exhibición en salas, Ceniza en la boca llegará a la plataforma de streaming Netflix hasta el 2027.