Diego Luna lanzó una dura crítica a las políticas migratorias de Donald Trump al presentar Ceniza en la boca en el programa español La Revuelta, que conduce David Broncano.

“México es un país para los migrantes, para los migrantes mexicanos y los migrantes latinoamericanos que van buscando la frontera norte, un país muy peligroso para transitar y entonces entre esos peligros y a lo que llegan en esa frontera con las políticas migratorias de Donald Trump, con el odio ya generalizado, destapado además, hay como un orgullo tremendo en esa ignorancia...una persecución brutal.” Diego Luna

El actor y director abordó el tema migratorio que trata en su nueva película que se basa en la novela de la escritora Brenda Navarro.

Habló de lo que sucede en México, donde personas de nuestro país y Latinoamérica intentan cruzar hacia Estados Unidos para encontrarse con las duras políticas de Donald Trump, señalando que hay un “odio generalizado”, “orgullo” y una “persecución brutal” hacia a los migrantes en la actualidad.

Diego Luna critica las políticas migratorias de Trump al presentar Ceniza en la boca (Especial)

Diego Luna critica políticas migratorias de Trump y reflexiona sobre la migración al presentar Ceniza en la boca

En la presentación de Ceniza en la boca, Diego Luna reflexionó sobre la migración y afirmó que “cada vez será más la gente la que necesitará moverse” en el mundo.

Para el director mexicano, la solución también está en las personas que reciben a los migrantes, ya que ahí “mostramos quienes somos”.

Diego Luna expresó que su película hace esa reflexión sobre a qué cosas se enfrenta “alguien que además nadie deja todo detrás por capricho.”

Ceniza en la boca, película de Diego Luna (Especial)

Ceniza en la boca es un cinta que sigue a Lucila y Diego, dos hermanos que se mudan a España y viven el proceso de adaptación a ese país.

En su participación en La Revuelta, Diego Luna también habló de la migración a latinoamericana a Europa, señalado que el Viejo continente se ha vuelto un puerto seguro, aunque puntualizó que la migración es un reto global.

Al final de su intervención resaltó que si al espectador le da curiosidad por ir al cine a ver Ceniza en la boca, eso “habla bien” de esa persona.

Porque eventualmente el público puede encontrar una conexión con una historia que no conoce. Incluso Diego Luna invitó a la audiencia a ponerse en los zapatos de los demás para transformar el rechazo en generosidad hacia los otros.