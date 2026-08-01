El actor Vincent Pastore, reconocido mundialmente por su papel de Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie Los Sopranos, murió a los 80 años.

Vincent Pastore fue encontrado sin vida en su casa del Bronx el 1 de agosto de 2026, tras varios días de no tener contacto con sus allegados.

Además de su legado actoral, se destaca su servicio previo en la Marina y su exitosa transición a los programas de telerrealidad.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Vincent Pastore, actor de Los Sopranos

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de Vincent Pastore es desconocida y se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.

Muere Vincent Pastore, el inolvidable "Big Pussy" de Los Sopranos (@TMZ / X )

Vincent Pastore fue encontrado sin vida el sábado 1 de agosto de 2026 en su residencia de City Island, en el Bronx, Nueva York.

Fue encontrado por su amigo de toda la vida, Stephen Villano, quien acudió a su domicilio debido a que no se tenía noticia del actor desde hacía aproximadamente tres días.

El Departamento de Bomberos de Nueva York recibió un reporte de un hombre inconsciente alrededor de las 14:30 horas; al llegar, los servicios de emergencia confirmaron que Pastore ya había fallecido.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía de Nueva York (NYPD) iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas de su deceso, las cuales aún no han sido reveladas por su familia ni por los investigadores.

Aunque en el pasado se mencionó que se había recuperado de una cirugía de triple bypass coronario en 2005, no se vincula directamente ese antecedente con su fallecimiento actual.

Además de Los Sopranos, estas fueron las producciones en las que trabajó Vincent Pastore

La trayectoria de Vincent Pastore fue notable por ser un “camino poco convencional”, ya que su éxito en la actuación llegó de forma tardía y tras haber desempeñado roles muy distintos a los de la industria del entretenimiento.

Muere Vincent Pastore, el inolvidable "Big Pussy" de Los Sopranos (@TMZ / X )

Antes de descubrir su vocación artística, Pastore sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Al regresar, estudió actuación en la Universidad Pace, donde obtuvo una licenciatura en teatro.

Durante varios años trabajó lejos de las cámaras, desempeñándose incluso como conductor de limusinas.

Fue en este empleo donde conoció a los actores Matt y Kevin Dillon, quienes lo ayudaron a conseguir sus primeras audiciones tras verlo actuar en teatro comunitario.

Consiguió su primer papel en la película Black Roses cuando ya había superado los 40 años de edad.

Vincent Pastore se especializó en interpretar personajes vinculados al crimen organizado, perfil que lo acompañó durante gran parte de su vida profesional.

Participó en títulos icónicos del género como Goodfellas, Carlito’s Way, Men of Respect, Witness to the Mob y la película para televisión Gotti.

En 1999, su carrera se transformó definitivamente al ser elegido para interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la aclamada serie de HBO, Los Sopranos.

Tras el éxito de Los Soprano, Pastore mantuvo una presencia constante en diversos formatos:

El espanta tiburones

Mickey Blue Eyes

Money Train

Serving Sara

Spinning Gold

Revolver

Law & Order

Hawaii Five-0

Everybody Hates Chris

Yellowjackets

Gravesend

Se convirtió en un rostro habitual de los reality shows, participando en Celebrity Apprentice, Celebrity Fit Club, Shark Tank y Dancing with the Stars.

Condujo el programa The Wiseguy Show para la plataforma SiriusXM.