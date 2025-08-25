El actor Jerry Adler murió a los 96 años el sábado 23 de agosto; es conocido por su papel como Hesh Rabkin en The Sopranos.

Jerry Adler llevaba más de 70 años de trayectoria en teatro y televisión en Estados Unidos.

Jerry Adler murió a los 96 años y esto se sabe de su muerte

El sábado 23 de agosto de 2025, la Capilla Conmemorativa Riverside en Nueva York reveló la muerte de Jerry Adler.

La familia de Jerry Adler no reveló la causa de su muerte y los medios recordaron su trabajo detrás y en el escenario de Broadway.

Jerry Adler (Especial)

Jerry Adler es recordado por su trabajo en The Sopranos y The Good Wife.

El actor se mantuvo alejado de los medios los últimos años y se mudó a Connecticut, en Nueva York.

Además de su extensa carrera en teatro, Jerry Adler debutó en la televisión en 1991, cuando tenía 61 años de edad.

Jerry Adler (Especial)

¿Quién era Jerry Adler? El actor The Sopranos reconocido por su trabajo en teatro

Jerry Adler nació el 4 de febrero 1929 en Brooklyn y provenía de una familia vinculada con el medio del espectáculo.

El actor inició su carrera detrás de las bambalinas de Broadway y trabajó en 53 producciones como director de escena, productor y director.

En 1980 se mudó a Los Ángeles y trabajó en diversos programas de televisión.

Jerry Adler tuvo éxito con su papel de Hesh Rabkin en The Sopranos y trabajó en la serie durante seis temporadas.

También trabajó en series como:

Broad city

Rescue me

Mad about you

The good wife

El trabajo de Jerry Adler fue reconocido en teatro, cine y televisión, y fue reconocido como una importante figura de Hollywood.

La familia de Jerry Adler pidió respeto y el actor tendrá un funeral privado en Nueva York.