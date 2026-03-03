Aunque su carrera ha estado cimentada en el cine de Serie B, como es la saga Evil Dead, Bruce Campbell es uno de los actores y directores de cine más queridos de Estados Unidos.
Bruce Campbell se ganó al público principalmente por haber interpretado a Ash, protagonista de la mencionada franquicia, conocida en México como El Despertar del Diablo.
¿Quién es Bruce Campbell?
Bruce Lorne Campbell es un actor, director de cine y escritor estadounidense; siendo mayormente conocido por protagonizar la saga de Evil Dead (El Despertar del Diablo).
¿Qué edad tiene Bruce Campbell?
Bruce Campbell nació el 22 de junio de 1958, actualmente tiene 67 años de edad.
¿Quién es la esposa de Bruce Campbell?
Bruce Campbell está casado con una diseñadora de nombre Ida Gearon desde 1991.
¿Qué signo zodiacal es Bruce Campbell?
Al haber nacido en junio, Bruce Campbell es del signo de Cáncer.
¿Cuántos hijos tiene Bruce Campbell?
Bruce Campbell e Ida Gearon tienen un hijo y una hija de nombre Rebbeca y Andy.
¿Qué estudió Bruce Campbell?
Bruce Campbell estudió en la Western Michigan University; aunque se desconoce la carrera que cursó, si esta tuvo que ver con las artes o está alejada de las mismas.
¿En qué ha trabajado Bruce Campbell?
Bruce Campbell lleva activo desde 1972, participando en toda clase de películas y series de televisión.
Estos son todos los proyectos en los que ha aparecido Bruce Campbell durante su carrera:
- It’s Murder!
- The Evil Dead
- Going Back
- Crimewave
- Evil Dead II
- Maniac Cop
- Intruder
- Moontrap
- Sundown: The Vampire in Retreat
- Maniac Cop 2
- Waxwork II: Lost in Time
- Mindwarp
- Army of Darkness
- The Hudsucker Proxy
- Congo
- Escape from L.A.
- Menno’s Mind
- In the Line of Duty: Blaze of Glory
- Running Time
- McHale’s Navy
- The Ice Rink
- From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money
- Icebreaker
- Timequest
- Bubba Ho-Tep
- Spider-Man
- Serving Sara
- Spider-Man 2
- Man with the Screaming Brain
- Sky High
- The Woods
- The Ant Bully
- Spider-Man 3
- My Name is Bruce
- Cloudy with a Chance of Meatballs A
- White on Rice
- Cars 2
- Tar
- The Escort
- Black Friday
- 18½
- Doctor Strange en el multiverso de la locura
- Evil Dead Rise
- Las aventuras de Brisco County Jr.
- Lois & Clark
- Hercules: The Legendary Journeys
- Homicide: Life on the Street
- Assault on Dome 4
- Ellen
- Xena: la princesa guerrera
- La fiebre del oro
- Weird Science
- Timecop
- The X-Files
- Jack of All Trades
- Beggars and Choosers
- Charmed
- Duck Dodgers
- My Life as a Teenage Robot
- Megas XLR
- Robot Chicken
- Los Sustitutos
- El Tigre: las aventuras de Manny Rivera
- Burn Notice
- Burn Notice: The Fall of Sam Axe
- 1600 Penn
- Psych
- The Librarians Santa Claus
- Fargo Ronald Reagan 2 episodios
- Ash vs. Evil Dead
- Tangled
- Lodge 49
- Ripley’s Believe It or Not!
- The Last Kids on Earth
- A.P. Bio
- Archer
- One December Night
- My Southern Family Christmas
- Impractical Jokers
- Discontinued
- Hysteria!
Bruce Campbell revela que tiene cáncer
Recientemente Bruce Campbell publicó un comunicado en su cuenta de redes sociales donde anuncia que fue diagnosticado con cáncer, el cual es “tratable”; pero no “curable”.
Debido a esto Bruce Campbell pondrá en pausa todas sus actividades laborales, buscando recuperarse en verano, para estar listo en otoño en la promoción de su nueva película.
El actor mencionó que no busca la lástima ni los consejos de la gente, simplemente dio a conocer su condición, porque sabe que habrá noticias falsas al respecto.
Señala que cuenta con mucho apoyo y que esperar estar mucho tiempo entre nosotros, porque es un “cabrón duro”.
Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una “oportunidad”, así que, bueno, yo tengo una. Un tipo de cáncer “tratable”, no “curable”. Disculpen si les sorprende, a mí también. La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones, las convenciones y el trabajo en general deben quedar en segundo plano frente al tratamiento. Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película, “Ernie y Emma”, este otoño.
Hay varias convenciones este verano que tengo que cancelar. Me arrepiento mucho. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano. Eso es todo. No busco compasión ni consejos; solo quiero adelantarme a esta información por si sale información falsa (que saldrá). No teman, soy un cabrón duro y cuento con mucho apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo.Bruce Campbell, actor y director