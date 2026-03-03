Aunque su carrera ha estado cimentada en el cine de Serie B, como es la saga Evil Dead, Bruce Campbell es uno de los actores y directores de cine más queridos de Estados Unidos.

Bruce Campbell se ganó al público principalmente por haber interpretado a Ash, protagonista de la mencionada franquicia, conocida en México como El Despertar del Diablo.

¿Quién es Bruce Campbell?

Bruce Lorne Campbell es un actor, director de cine y escritor estadounidense; siendo mayormente conocido por protagonizar la saga de Evil Dead (El Despertar del Diablo).

Bruce Campbell (Starz)

¿Qué edad tiene Bruce Campbell?

Bruce Campbell nació el 22 de junio de 1958, actualmente tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de Bruce Campbell?

Bruce Campbell está casado con una diseñadora de nombre Ida Gearon desde 1991.

¿Qué signo zodiacal es Bruce Campbell?

Al haber nacido en junio, Bruce Campbell es del signo de Cáncer.

Bruce Campbell (@GroovyBruce)

¿Cuántos hijos tiene Bruce Campbell?

Bruce Campbell e Ida Gearon tienen un hijo y una hija de nombre Rebbeca y Andy.

¿Qué estudió Bruce Campbell?

Bruce Campbell estudió en la Western Michigan University; aunque se desconoce la carrera que cursó, si esta tuvo que ver con las artes o está alejada de las mismas.

¿En qué ha trabajado Bruce Campbell?

Bruce Campbell lleva activo desde 1972, participando en toda clase de películas y series de televisión.

Estos son todos los proyectos en los que ha aparecido Bruce Campbell durante su carrera:

It’s Murder!

The Evil Dead

Going Back

Crimewave

Evil Dead II

Maniac Cop

Intruder

Moontrap

Sundown: The Vampire in Retreat

Maniac Cop 2

Waxwork II: Lost in Time

Mindwarp

Army of Darkness

The Hudsucker Proxy

Congo

Escape from L.A.

Menno’s Mind

In the Line of Duty: Blaze of Glory

Running Time

McHale’s Navy

The Ice Rink

From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money

Icebreaker

Timequest

Bubba Ho-Tep

Spider-Man

Serving Sara

Spider-Man 2

Man with the Screaming Brain

Sky High

The Woods

The Ant Bully

Spider-Man 3

My Name is Bruce

Cloudy with a Chance of Meatballs A

White on Rice

Cars 2

Tar

The Escort

Black Friday

18½

Doctor Strange en el multiverso de la locura

Evil Dead Rise

Las aventuras de Brisco County Jr.

Lois & Clark

Hercules: The Legendary Journeys

Homicide: Life on the Street

Assault on Dome 4

Ellen

Xena: la princesa guerrera

La fiebre del oro

Weird Science

Timecop

The X-Files

Jack of All Trades

Beggars and Choosers

Charmed

Duck Dodgers

My Life as a Teenage Robot

Megas XLR

Robot Chicken

Los Sustitutos

El Tigre: las aventuras de Manny Rivera

Burn Notice

Burn Notice: The Fall of Sam Axe

1600 Penn

Psych

The Librarians Santa Claus

Fargo Ronald Reagan 2 episodios

Ash vs. Evil Dead

Tangled

Lodge 49

Ripley’s Believe It or Not!

The Last Kids on Earth

A.P. Bio

Archer

One December Night

My Southern Family Christmas

Impractical Jokers

Discontinued

Hysteria!

Bruce Campbell revela que tiene cáncer

Recientemente Bruce Campbell publicó un comunicado en su cuenta de redes sociales donde anuncia que fue diagnosticado con cáncer, el cual es “tratable”; pero no “curable”.

Debido a esto Bruce Campbell pondrá en pausa todas sus actividades laborales, buscando recuperarse en verano, para estar listo en otoño en la promoción de su nueva película.

El actor mencionó que no busca la lástima ni los consejos de la gente, simplemente dio a conocer su condición, porque sabe que habrá noticias falsas al respecto.

Señala que cuenta con mucho apoyo y que esperar estar mucho tiempo entre nosotros, porque es un “cabrón duro”.

Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una “oportunidad”, así que, bueno, yo tengo una. Un tipo de cáncer “tratable”, no “curable”. Disculpen si les sorprende, a mí también. La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones, las convenciones y el trabajo en general deben quedar en segundo plano frente al tratamiento. Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película, “Ernie y Emma”, este otoño. Hay varias convenciones este verano que tengo que cancelar. Me arrepiento mucho. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano. Eso es todo. No busco compasión ni consejos; solo quiero adelantarme a esta información por si sale información falsa (que saldrá). No teman, soy un cabrón duro y cuento con mucho apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo. Bruce Campbell, actor y director