Cinemex anunció que será parte del especial en cine de Taylor Swift, es por ello que ya están pensando en lanzar unas palomitas naranjas por el evento.

Esto debido a que este color es representativo del nuevo lanzamiento de Taylor Swift, es por ello que Cinemex piensa que las palomitas naranjas irían bien con ella.

Las palomitas naranjas son por el nuevo álbum de Taylor Swift

Del 3 al 5 de octubre se proyectará en Cinemex "The Official Release Party of a Showgirl", con motivo del nuevo álbum de Taylor Swift, de ahí las palomitas naranjas.

The Official Release Party of a Showgirl en Cinemex (Cinemex)

Dado que toda la temática de “The Official Release Party of a Showgirl” es de ese color, para celebrar Cinemex está pensando en esas palomitas naranjas.

Hay que mencionar que este especial en cine tiene que ver con el lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, su más reciente producción anunciada hace unos meses.

En la proyección especial, fans podrán ver el video del sencillo “The Fate of Ophelia”, así como el detrás de cámaras del mismo.

Además de un repaso del resto de temas del álbum, así como una explicación por parte de la propia cantante de cada uno de estos.

The Life of a Showgirl, nuevo disco de Taylor Swift (Taylor Swift )

¿Tendremos palomitas naranjas en Cinemex por Taylor Swift?

De momento en realidad no hay nada oficial sobre las palomitas naranjas de Taylor Swift en Cinemex.

La idea de las palomitas naranjas en Cinemex solo era para anunciar que tendrán el especial de "The Official Release Party of a Showgirl" de Taylor Swift.

Por su parte a los fans de momento no les interesan las palomitas naranjas, lo que quieren saber es si ya se pueden comprar los boletos o cuándo es la preventa.

Cinemex no ha anunciado nada acerca de los boletos, la preventa o su precio, pidiendo a fans que estén al pendiente de sus redes sociales oficiales.

Aunque se espera que toda la información sea dada a conocer en los próximos días, incluyendo si tendrán sus palomitas naranjas.