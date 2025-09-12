Falta menos de un año para el estreno de Super Mario Bros 2 de Nintendo y Universal, de ahí que se comiencen a dar pistas acerca de este esperado proyecto.

Ahora un misterioso registro de nombre nos adelantaría la trama de Super Mario Bros 2, curiosamente no se inspiraría en el juego de Super Nintendo, como muchos pensaban.

Super Mario Bros. (Universal Pictures / Nintendo)

¿De qué tratará Super Mario Bros 2?

De acuerdo con reportes de insiders, Universal acaba de registrar el nombre de “Super Mario Galaxy Movie”, lo cual indica que así sería conocida Super Mario Bros 2.

Esto quiere decir que Super Mario Bros 2 seguirá la historia de Super Mario Galaxy, donde el fontanero viaja al espacio y conoce a Rosalina.

Ella es la protectora del universo y quien ayuda a Mario a viajar entre galaxias, con el fin de derrotar a Bowser; además de que la joven tiene un pasado triste.

Pues sus padre murieron, lo cual la obligó a viajar por el universo en busca de consuelo y una razón de ser; haciéndose amiga de una Luma y convirtiéndose en la “madre” de estas.

Es posible que Super Mario Bros 2 siga esa misma trama, con los personajes ayudando a Rosalina con las Lumas, más si tomamos en cuenta que una de estas estrellas apareció en la primera película.

Super Mario Galaxy (Nintendo)

¿Qué pasará con Yoshi en Super Mario Bros 2?

Originalmente se dijo que Universal se estaba basando en Super Mario World de Super Nintendo, para hacer la película de Super Mario Bros 2.

Lo cual hacía sentido por la aparición de Yoshi al final de Super Mario Bros 2; el dinosaurio es parte fundamental de la trama de Super Mario World.

Sin embargo, ahora con esta filtración de Super Mario Galaxy, no queda claro si veremos al personaje en la película, pues él no aparece en el juego de Wii.

También cabe la posibilidad de que sea una extraña fusión de historias, adaptando tanto Super Mario World, como Super Mario Galaxy, presentando la mayor cantidad de personajes.